Рестораторы с берегов Невы представят всю палитру французской кухни

Петербург принимает участие в международном гастрономическом фестивале «Вкус Франции».

На следующей неделе на всех пяти континентах крупнейшие рестораны представят праздничные меню французской кухни. От России участвуют 60 заведений, но большинство из них с северо-запада страны.



Организаторы хотят показать гурманам богатство традиций и неповторимый стиль гастрономии Пятой республики. И тем самым еще раз доказать, почему именно Францию называют королевой кухни.



Каждый петербургский ресторан будет удивлять своим уникальным меню. Впрочем, несколько ингредиентов изысканного обеда останутся для всех неизменными: бокал насыщенного вина и коллекция душистых сыров. А где-то во время дегустаций расскажут приятные истории и французские анекдоты.



Речь идет о разнообразных заведениях — от ресторанов высокой кухни до качественных бистро. По всему миру заведения получали приглашения принять участие в этом праздничном мероприятии. И имеют возможность предложить гостям французское фестивальное меню на свое усмотрение. Оно авторское, но соответствует принципам гастрономического ужина.



Особое внимание на этом фестивале уделят региону Новая Аквитания. Именно территорию Бордо и Тулузу считают символом утонченных вин и качественных продуктов. Но какой именно ресторан угостит напитками из этой земли остается загадкой. Кульминацией фестиваля станет гала-ужин, который устроит лично консул Франции.