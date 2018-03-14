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    В Мексике открыли памятник легендарному советскому ученому, расшифровавшему язык майя. Мексика, история, майя, наука и открытия, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Мексике открыли памятник легендарному советскому ученому, расшифровавшему язык майя

    В Мексике открыли памятник легендарному советскому ученому, расшифровавшему язык майя

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    В Мексике открыли памятник легендарному советскому ученому, расшифровавшему язык майя

    В Мексике открыли памятник легендарному советскому ученому, расшифровавшему язык майя

    В Мексике открыли памятник легендарному советскому ученому, расшифровавшему язык майя

      Памятник русскому ученому Юрию Кнорозову, сумевшему расшифровать письменность древних индейцев майя, был открыт в мексиканском городе Мерида.

      Письмена племени майя с виду кажутся не текстом, а какими-то рисунками. Юрий Кнорозов сумел увидеть в этих рисунках связный рассказ, то есть язык, последовательное изложение событий с абстрактными терминами. Это — целый мир, это сознание, культура, цивилизация.

      Дмитрий Беляев, заместитель декана ФИПП РГГУ: «Благодаря работе Кнорозова была открыта целая цивилизация. Цивилизация Мезоамерики».

      Такая была странная советская система. Но ученый, разгадавший суть письменности индейцев майя, буквально на своей научной почве, в Латинской Америке, побывал только один раз и уже в конце жизни. Зато в Мексике ему поставили уже второй памятник.

      Галина Ершова, директор центра Юрия Кнорозова: «Это человек, который способствовал развитию отношений между Мексикой и Россией, он дал возможность говорить о текущих человеческих проблемах».

      Кнорозов называл себя кабинетным ученым, вроде как не нуждался он в изысканиях на месте. А на деле он просто был невыездным. Но в Советском Союзе это была одна из самых удивительных карьер в науке. Юрий Кнорозов защищал кандидатскую диссертацию. Его доклад длился три с половиной минуты. В результате единогласно дали звание доктора. Эксцентричный, странный, талантливый и непонятно откуда взявшийся провинциал, который совершил одно из крупнейших открытий века.

      Подробности — в видеоматериале.

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