В Мексике открыли памятник легендарному советскому ученому, расшифровавшему язык майя

Памятник русскому ученому Юрию Кнорозову, сумевшему расшифровать письменность древних индейцев майя, был открыт в мексиканском городе Мерида.

Письмена племени майя с виду кажутся не текстом, а какими-то рисунками. Юрий Кнорозов сумел увидеть в этих рисунках связный рассказ, то есть язык, последовательное изложение событий с абстрактными терминами. Это — целый мир, это сознание, культура, цивилизация.



Дмитрий Беляев, заместитель декана ФИПП РГГУ: «Благодаря работе Кнорозова была открыта целая цивилизация. Цивилизация Мезоамерики».



Такая была странная советская система. Но ученый, разгадавший суть письменности индейцев майя, буквально на своей научной почве, в Латинской Америке, побывал только один раз и уже в конце жизни. Зато в Мексике ему поставили уже второй памятник.



Галина Ершова, директор центра Юрия Кнорозова: «Это человек, который способствовал развитию отношений между Мексикой и Россией, он дал возможность говорить о текущих человеческих проблемах».



Кнорозов называл себя кабинетным ученым, вроде как не нуждался он в изысканиях на месте. А на деле он просто был невыездным. Но в Советском Союзе это была одна из самых удивительных карьер в науке. Юрий Кнорозов защищал кандидатскую диссертацию. Его доклад длился три с половиной минуты. В результате единогласно дали звание доктора. Эксцентричный, странный, талантливый и непонятно откуда взявшийся провинциал, который совершил одно из крупнейших открытий века.



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