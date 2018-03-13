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    Ледник Перито-Морено снова обрушился в Аргентине: видео. Аргентина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛедник Перито-Морено снова обрушился в Аргентине: видео

    Ледник Перито-Морено снова обрушился в Аргентине: видео

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    Ледник <nobr>Перито-Морено</nobr> снова обрушился в Аргентине: видео

    Ледник Перито-Морено снова обрушился в Аргентине: видео

    Ледник <nobr>Перито-Морено</nobr> снова обрушился в Аргентине: видео

      Тысячи туристов собрались в национальном парке Лос-Гласьярес в Аргентине, чтобы стать свидетелями редкого явления — обрушения ледника Перито-Морено.

      Раз в несколько лет ледник перекрывает ближайшее озеро Аргентино, образуется своеобразная дамба. Под нарастающим давлением лед в итоге ломается, и в течение нескольких дней обломки падают в воду.

      В последний раз подобное зрелище посетители парка могли увидеть в 2016 году.

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