Ледник Перито-Морено снова обрушился в Аргентине: видео

Тысячи туристов собрались в национальном парке Лос-Гласьярес в Аргентине, чтобы стать свидетелями редкого явления — обрушения ледника Перито-Морено .

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Раз в несколько лет ледник перекрывает ближайшее озеро Аргентино, образуется своеобразная дамба. Под нарастающим давлением лед в итоге ломается, и в течение нескольких дней обломки падают в воду.



В последний раз подобное зрелище посетители парка могли увидеть в 2016 году.