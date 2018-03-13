Ледник Перито-Морено снова обрушился в Аргентине: видео

Тысячи туристов собрались в национальном парке
Лос-Гласьярес в Аргентине, чтобы стать свидетелями редкого явления — обрушения ледника Перито-Морено.
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Раз в несколько лет ледник перекрывает ближайшее озеро Аргентино, образуется своеобразная дамба. Под нарастающим давлением лед в итоге ломается, и в течение нескольких дней обломки падают в воду.
В последний раз подобное зрелище посетители парка могли увидеть в 2016 году.
В последний раз подобное зрелище посетители парка могли увидеть в 2016 году.
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