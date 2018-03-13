В Петербурге начинают популяризировать городской джаз

В культурной столице готовятся к проведению первого фестиваля петербургского джаза.

Петербургский джаз выходит за пределы закрытых дорогих клубов в массы. Идею музыканта Билли Новика оценили даже в администрации президента и выделили грант на популяризацию красивого жанра.



Первый фестиваль состоится 24 марта на большой концертной площадке и будет абсолютно бесплатным. Затем в июле джазовые мелодии долетят до Купчина. Еще большее количество слушателей летом смогут наслаждаться джазом под открытым небом в Яблоневом саду.



Узнав, что эта музыка полюбилась и современным детям, Билли Новик решил впервые организовать концерты для этой возрастной группы. В общем, направляя джаз в массы, команда Билли Новика всерьез намерена разрушить ряд стереотипов.



Не только слушателей этой музыки стало так много, что их перестали вмещать закрытые клубы, но и музыкантов, желающих высказаться на языке джаза, хватит на несколько крупных фестивалей. Билли Новик призывает писать больше песен на русском. В доказательство, что так джаз тоже отлично звучит, музыкант сыграл сюрприз-экспромт специально для журналистов НТВ.