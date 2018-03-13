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    Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС добивается квартиры в Ленобласти. Ленинградская область, жилье, инвалиды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛиквидатор аварии на Чернобыльской АЭС добивается квартиры в Ленобласти

    Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС добивается квартиры в Ленобласти

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    Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС добивается квартиры в Ленобласти

    Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС добивается квартиры в Ленобласти

      Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Михаил Кирилюк сегодня пикетировал здание правительства Ленинградской области.

      На такую меру инвалид пошел после неоднократных попыток добиться улучшения своих жилищных условий. С 2004 года бывший дозиметрист занимает комнату в коммуналке в Гатчине, которую власти выделили ему как временную. Предоставленный четырьмя годами позднее сертификат на 900 тысяч рублей Михаил Кирилюк реализовать не смог. В то время на отдельную квартиру требовалось более двух миллионов.

      Еще через восемь лет, осознав бесперспективность получения отдельной площади, ликвидатор попросил еще один сертификат. Суд сначала требование заявителя удовлетворил. Но власти региона не согласились и через апелляцию решение отменили.

      За время борьбы за улучшение жилищных условий Михаил Кирилюк перенес несколько операций и сменил 3-ю группу инвалидности на 2-ю. Говорит, что последствия перенесенной лучевой болезни наверняка еще будут проявляться.

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