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    Власти Москвы изучают идею автоматического продления водительских прав

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    Власти Москвы изучают идею автоматического продления водительских прав

    Власти Москвы изучают идею автоматического продления водительских прав

    Столичные власти вместе с федеральными чиновниками прорабатывают возможность автоматического продления водительских прав. Об этом сообщил руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин.

    По его словам, департамент намерен добиваться того, чтобы в перспективе (2025–2030 гг. ) в Москве появился единый центр, благодаря которому потребитель получал бы необходимую услугу в нужный момент. В пример он привел ситуацию, когда у жителей города заканчивается действие водительского удостоверения, передает ТАСС.

    Алексей Чукарин: «Сейчас у нас есть все данные, чтобы вовремя, за два месяца до окончания действия прав, проинформировать об этом гражданина и по всем доступным каналам направить ему эту информацию».

    По его словам, также вместе с федеральными властями прорабатывается вопрос о возможности автоматически продлевать действия прав, если у водителя нет критического объема нарушений за прошедший период.

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