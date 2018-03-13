Сезон фонтанов в Петербурге «открылся» раньше срока

Сразу несколько коммунальных аварий произошли в городе.

Недобрым сегодня выдалось утро у работников петербургского «Водоканала». Коммунальные аварии почти одновременно произошли в разных районах города, испортив настроение и петербуржцам, и автомобилистам.



На Загородном проспекте фонтан воды достиг 5-го этажа дома, пришлось перекрывать движение. Устранить прорыв, причиной которого стал лопнувший пожарный гидрат, специалистам удалось спустя час.



А на Авиационной улице фонтан был не такой сильный, но забил в неудачном месте — между двумя припаркованными машинами.