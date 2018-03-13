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    Сезон фонтанов в Петербурге «открылся» раньше срока. Санкт-Петербург, аварии в ЖКХ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСезон фонтанов в Петербурге «открылся» раньше срока

    Сезон фонтанов в Петербурге «открылся» раньше срока

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    • Фото: vk.com
    Сезон фонтанов в Петербурге «открылся» раньше срока

    Сезон фонтанов в Петербурге «открылся» раньше срока

    Сезон фонтанов в Петербурге «открылся» раньше срока
    • Фото: vk.com

      • Сразу несколько коммунальных аварий произошли в городе.

      Недобрым сегодня выдалось утро у работников петербургского «Водоканала». Коммунальные аварии почти одновременно произошли в разных районах города, испортив настроение и петербуржцам, и автомобилистам.

      На Загородном проспекте фонтан воды достиг 5-го этажа дома, пришлось перекрывать движение. Устранить прорыв, причиной которого стал лопнувший пожарный гидрат, специалистам удалось спустя час.

      А на Авиационной улице фонтан был не такой сильный, но забил в неудачном месте — между двумя припаркованными машинами.

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