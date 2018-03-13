Задержан беглый директор московской гимназии, шиковавший за счет родителей школьников

В Москве задержали беглого директора гимназии №1317, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Константина Петрова искали семь лет. Он скрылся сразу после того, как оперативники нагрянули в его роскошный загородный дом, построенный, по версии следователей, на деньги родителей учеников.
От правоохранителей бывший директор, словно нашкодивший школьник, решил спрятаться в шкафу. Хотя до этого скрываться от правосудия Константину Петрову удавалось куда успешнее: для маскировки он даже отрастил усы и бородку. А попался беглец на решении элементарной задачи: когда позвонила мать и попросила починить трубу в квартире, он не стал обращаться к специалистам и решил выполнить работу самостоятельно. Вычислила его бдительная консьержка.
Обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий Петрову предъявили в 2011 году. За зачисление в гимназию с углубленным изучением иностранных языков, Петров требовал с родителей 150–300 тысяч рублей. Нашелся человек, который отдал миллион рублей, чтобы для его ребенка создали индивидуальную программу.
На деньги от баснословных поборов Петров отстроил себе шикарный особняк. Два здания, соединенные бассейном, который наполнялся исключительно водой из артезианских источников. Диван, обшитый кожей 11-метровой анаконды со вставками из панцирей галапагосских черепах. Потолок купальни, повторяющий роспись Сикстинской капеллы. Мрамор, золото, жемчуг, шкуры леопарда. Следователям тогда пришлось просить помощи у прислуги — они попросту заблудились в загородном поместье школьного директора.
Кроме того, в собственности Петрова оказались несколько квартир в Москве и роскошный автопарк люксовых машин.
Вскоре выяснилось, что на протяжении нескольких лет он также присваивал себе деньги из так называемого благотворительного фонда. Его регулярно пополняли родители учеников, думая, что средства шли на нужды учебного заведения.
Петров ранее уже был арестован заочно, поэтому сразу после задержания отправился в следственный изолятор.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
Обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий Петрову предъявили в 2011 году. За зачисление в гимназию с углубленным изучением иностранных языков, Петров требовал с родителей 150–300 тысяч рублей. Нашелся человек, который отдал миллион рублей, чтобы для его ребенка создали индивидуальную программу.
На деньги от баснословных поборов Петров отстроил себе шикарный особняк. Два здания, соединенные бассейном, который наполнялся исключительно водой из артезианских источников. Диван, обшитый кожей 11-метровой анаконды со вставками из панцирей галапагосских черепах. Потолок купальни, повторяющий роспись Сикстинской капеллы. Мрамор, золото, жемчуг, шкуры леопарда. Следователям тогда пришлось просить помощи у прислуги — они попросту заблудились в загородном поместье школьного директора.
Кроме того, в собственности Петрова оказались несколько квартир в Москве и роскошный автопарк люксовых машин.
Вскоре выяснилось, что на протяжении нескольких лет он также присваивал себе деньги из так называемого благотворительного фонда. Его регулярно пополняли родители учеников, думая, что средства шли на нужды учебного заведения.
Петров ранее уже был арестован заочно, поэтому сразу после задержания отправился в следственный изолятор.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
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