Гостей ЧМ-2018 уберегут от ядовитого борщевика

Подмосковные власти планируют очистить от борщевика территории, прилегающие к маршрутам следования команд на чемпионате по футболу 2018 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
По словам Разина, в этом году был перестроен подход к вовлечению в оборот сельхозземель. При этом проведение ЧМ-2018 он назвал приоритетом, сообщает ТАСС.
Андрей Разин: «Мы получили все маршруты следования команд и до каждого муниципального образования довели планы по тем землям, которые нужно в первую очередь ввести в оборот и побороться с борщевиком Сосновского».
Также Разин обратился к губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву, попросив его дать поручения относительно создания дорожных карт по обработке земли, примыкающей к трассам, по которым будут перемещаться участники чемпионата. Дорожные карты, как ожидается, органы местного самоуправления смогут создать до 1 апреля 2018 года.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России. Турнир стартует 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии, финальная игра состоится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны.
Андрей Разин: «Мы получили все маршруты следования команд и до каждого муниципального образования довели планы по тем землям, которые нужно в первую очередь ввести в оборот и побороться с борщевиком Сосновского».
Также Разин обратился к губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву, попросив его дать поручения относительно создания дорожных карт по обработке земли, примыкающей к трассам, по которым будут перемещаться участники чемпионата. Дорожные карты, как ожидается, органы местного самоуправления смогут создать до 1 апреля 2018 года.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России. Турнир стартует 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии, финальная игра состоится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны.
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