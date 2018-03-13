Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Гостей ЧМ-2018 уберегут от ядовитого борщевика

    комментировать
    • Фото: @tschipuschilka / instagram.com
    Гостей <nobr>ЧМ-2018</nobr> уберегут от ядовитого борщевика

    Гостей ЧМ-2018 уберегут от ядовитого борщевика

    Гостей <nobr>ЧМ-2018</nobr> уберегут от ядовитого борщевика
  • Фото: @tschipuschilka / instagram.com

    • Подмосковные власти планируют очистить от борщевика территории, прилегающие к маршрутам следования команд на чемпионате по футболу 2018 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

    По словам Разина, в этом году был перестроен подход к вовлечению в оборот сельхозземель. При этом проведение ЧМ-2018 он назвал приоритетом, сообщает ТАСС.

    Андрей Разин: «Мы получили все маршруты следования команд и до каждого муниципального образования довели планы по тем землям, которые нужно в первую очередь ввести в оборот и побороться с борщевиком Сосновского».

    Также Разин обратился к губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву, попросив его дать поручения относительно создания дорожных карт по обработке земли, примыкающей к трассам, по которым будут перемещаться участники чемпионата. Дорожные карты, как ожидается, органы местного самоуправления смогут создать до 1 апреля 2018 года.

    Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России. Турнир стартует 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии, финальная игра состоится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru