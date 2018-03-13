Модный плагиат: Никас Сафронов обвинил Dolce & Gabbana в краже идей

Известный российский художник Никас Сафронов требует признания от дизайнеров с мировым именем. Мастер заподозрил Доменико Дольче и Стефано Габбану в краже идеи. В мужской коллекции модельеров появились футболки с анималистическими принтами — человеческое тело с головой животного. Живописец уверяет, что этот прием использует в своем творчестве еще с 80-х .

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Любимец богемы Никас Сафронов настаивает: его идею украли итальянские дизайнеры. В центре фэшн-скандала оказался ни много ни мало Дом моды Dolce & Gabbana. Там выпустили мужскую коллекцию одежды, которую тут же раскупили модники и модницы по всему миру. И каково же было удивление российского художника, когда на брендовых футболках и рубашках он увидел, как говорит, свои работы — изображения человеческого торса с головой животного.



Никак Сафронов, художник: «Удивительно не то, что это взято из истории человечества, а это взято из моих работ, которые я придумал как некие ноу-хау».



Этот прием, уверяет Никас Сафронов, он придумал еще в конце 80-х. Идея возникла спонтанно. После того как не получился портрет, сделанный на заказ, он решил поэкспериментировать: вместо человеческого лица изобразил морду кота. Потом других животных. Так и появилась целая серия работ под названием «Анимализм». Аристократы, цари, чиновники, военные выходили из-под кисти художника в необычном обличье.



Коллекция, которая заставила Сафронова усомниться в порядочности, фантазии и креативности законодателей мировой моды, — осень-зима/2017. Впрочем, что это — сходство или откровенный плагиат — понять может только специалист. Например, король с головой лабрадора Сафронова и рубашка Dolce & Gabbana. Или, например, рыцарь в доспехах с головой льва российского живописца, а уже в мундир одели его итальянские модельеры. Но ни то, ни другое изображение назвать уникальным, пожалуй, нельзя.



Никас Сафронов: «У Dolce & Gabbana есть сходство близкое, то есть военная форма, взятая из классического искусства XVII и XIX века, и они делают то же самое. То, что у меня это первым было, это однозначно».



В своем мнении художник, которого, как известно, обидеть может каждый, непоколебим. Но юристы заявили: дело заведомо провальное. Во-первых, патента на изображения подобного рода у живописца нет, а значит, доказать свое исключительное авторство практически невозможно. Да к тому же древние египтяне куда раньше изобразили бога Анубиса с головой собаки. Так что, как говорится, все придумано до нас. А потому Никас Сафронов решил, что уязвленное самолюбие — не повод судиться с легендарными кутюрье. Но и расписываться в своем бессилии против законодателей моды он не намерен.