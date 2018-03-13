Старинная профессия бондаря возрождается в Красноярском крае

В Красноярском крае скоро появится еще один учебный островок — для бондарей. Андрей Мирончев, обладатель необычной для современного мира профессии, уверен: окруженные фабричной продукцией люди скучают по индивидуальности. Это и привело его к мысли написать бизнес-план , а с помощью центра занятости получить грант на расширение производства. Сейчас мастер набирает учеников.

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Увидеть работу бондаря изнутри — редкий случай. Таких мастеров единицы, они делают штучный товар и часто не любят делиться секретами. А у Андрея Мирончева есть ученик — десятиклассник Тимофей.



Андрей — единственный бондарь на несколько деревень, гордится тем, что делает все как в старину: вручную, без клея и гвоздей. Зато с музыкой, которая сопровождает весь процесс. Рубанок, скобель, шлифанок — весь оркестр бондарных инструментов не запомнишь. Андрей всему учился сам, по старым книгам. Сначала мастерил разное для своего домашнего хозяйства — конфетницы, бочки. Так и практикует 17 лет.



Теперь свои изделия бондарь даже не проверяет специально, сразу дает гарантию: они ни капли воды не пропустят. Главное — правильно подготовить дерево. Хоть Сибирь богата лесом, кедры мастер не губит, материал закупает. Самая ценная часть — основание дерева. Самая сложная работа — ворочать полуметровые заготовки.



Посуды массового станочного производства покупатели уже наелись, уверен мастер. Так что бондарное ремесло не пропадет. Есть спрос на огромные купели для бань, кедровые ушаты для обливания. Классические бочки берут реже.



В рамках штучных бочек и купелей мастеру давно тесно, он затеял расширение. Написал бизнес-план и получил в центре занятости грант на 300 тысяч рублей на реконструкцию мастерской. Это оказалось несложно. Планирует обучать ремеслу и ребят с 14 лет. Желающих в округе хватает.



По условиям гранта затягивать со стройкой нельзя. Так что Андрей за считаные месяцы закупил материалы, возвел фундамент, заложил печку и уже этой весной планирует все закончить. А потом запустить производство, безо всяких секретов. Мастер-классы по бондарному делу смогут брать и туристы.



Подробности — в видеоматериале.