Суд признал правоту блогера, уличившего сотрудников ДПС в неправильной парковке

Блогер из Краснодара Евгений Ширманов, арестованный сотрудниками ГИБДД на четверо суток, требует возмездия и готовит заявление в Следственный комитет.

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Конфликт с инспекторами изрядно затянулся. Популярный в интернет-кругах персонаж сделал замечание наряду ДПС, отметив, что служебный автомобиль припаркован неправильно. В результате перепалки он оказался в участке, а потом и в изоляторе временного содержания. Блогер опротестовал это решение. Последнее заседание пришлось как раз на день рождения Ширманова. Он пригласил гостей, и они пришли не с пустыми руками.



Казалось бы, рядовой процесс. Но поддержать Ширманова пришли более 100 человек. Главный подарок его ждал в зале заседаний. Судья постановил: сотрудники ДПС неправомерно привлекли блогера к административной ответственности и на четверо суток поместили в изолятор временного содержания. Потому жалобу инспектора Захарова необходимо отклонить, а предыдущее решение оставить в силе.



Сам блюститель закона Захаров по-прежнему уверен: Ширманов не столько блогер, сколько скандалист и провокатор. И якобы специально ради лайков и подписчиков разыграл то представление на стационарном посту. Мол, заметил не по правилам припаркованный патрульный автомобиль и поспешил сделать замечание. При этом все снимал на камеру мобильного.



После очередной просьбы остановить запись стражи порядка перешли к кардинальным мерам. Составили протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и отправили Ширманова в изолятор временного содержания.



Оказалось, что не зря не убрал камеру Ширманов. Именно эта видеозапись в итоге и стала главным доказательством его невиновности. Судья пришел к выводу, что блогер имел полное право вести съемку на стационарном посту. Теперь активист собирается подать жалобу на задержавших его инспекторов в Следственный комитет.