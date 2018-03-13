Полицейский избил школьника в Дагестане

Любительская съемка, сделанная в Дербенте, стала причиной проверок сразу в двух ведомствах — МВД и Следственном комитете. Очевидец запечатлел встречу человека в форме полицейского и школьника.

Страж порядка, судя по кадрам видеозаписи, применил силу по отношению к подростку. Он пытался усадить мальчика в салон автомобиля, тот сопротивлялся и получил несколько ударов. Уместность такой формы общения сейчас и пытаются оценить проверяющие.



Из сообщения СУ СК РФ по Республике Дагестан: «Инцидент произошел на автостанции, расположенной в Дербенте. Инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего».



Стоит отметить, что ролик, появившийся в Интернете, смонтирован и какого-то эпизода в нем явно не хватает. Сообщается, что имя сотрудника полиции уже известно.