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    Трубу прорвало в переходе между станциями метро «Тургеневская» и «Сретенский бульвар» в Москве

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    Трубу прорвало в переходе между станциями метро «Тургеневская» и «Сретенский бульвар» в Москве

    Трубу прорвало в переходе между станциями метро «Тургеневская» и «Сретенский бульвар» в Москве

    Прорыв трубы с тосолом произошел между станциями метро «Тургеневская» и «Сретенский бульвар» в столице.

    Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, «в переходе между „Тургеневской“ и „Сретенским бульваром“ произошел прорыв трубы с тосолом в тепловой системе».

    Из сообщения источника: «В настоящее время эвакуация пассажиров не проводится, метро работает в штатном режиме».

    В свою очередь в Twitter столичной подземки предупредили, что выход со станции «Тургеневская» по техническим причинам временно осуществляется через станции «Сретенский бульвар» и «Чистые пруды». Позднее появилось сообщение, что выход вновь открыт.


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