Трубу прорвало в переходе между станциями метро «Тургеневская» и «Сретенский бульвар» в Москве

Прорыв трубы с тосолом произошел между станциями метро «Тургеневская» и «Сретенский бульвар» в столице.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, «в переходе между „Тургеневской“ и „Сретенским бульваром“ произошел прорыв трубы с тосолом в тепловой системе».
Из сообщения источника: «В настоящее время эвакуация пассажиров не проводится, метро работает в штатном режиме».
В свою очередь в Twitter столичной подземки предупредили, что выход со станции «Тургеневская» по техническим причинам временно осуществляется через станции «Сретенский бульвар» и «Чистые пруды». Позднее появилось сообщение, что выход вновь открыт.
Из сообщения источника: «В настоящее время эвакуация пассажиров не проводится, метро работает в штатном режиме».
В свою очередь в Twitter столичной подземки предупредили, что выход со станции «Тургеневская» по техническим причинам временно осуществляется через станции «Сретенский бульвар» и «Чистые пруды». Позднее появилось сообщение, что выход вновь открыт.
Станция «Тургеневская» открыта для выхода пассажиров и работает в обычном режиме. Выход был закрыт из-за незначительных проблем с инженерными коммуникациями в служебном помещении станции.— Московское метро (@MetroOperativno) 13 марта 2018 г.
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