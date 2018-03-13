В эфир телеканала НТВ выходит мистический триллер «Проклятие спящих». Автором и режиссером загадочной истории стал один из самых культовых российских сценаристов, обладатель премии ТЭФИ Илья Куликов. Главные роли в картине исполнили Евгений Стычкин, Анастасия Заворотнюк, Юрий Чурсин, Анна Котова и Софья Каштанова.
Сюжет истории разворачивается вокруг картин, на которых изображены спящие люди. Но это не просто предметы искусства, ведь в каждом полотне заключена душа изображенного, — это проклятие пришло в современный мир от художника, который до безумия любил свою жену и, когда она умирала, силой своих чувств заточил ее душу в портрет.
Городская легенда вдохновила бизнесмена Павла Воронова (Евгений Стычкин) собрать коллекцию полотен со спящими героями. В этом деле его помощниками стали фотограф Костя (Александр Соколовский) и искусствовед Агнесса (Анастасия Заворотнюк). Но не только Воронов ведет охоту за необычными портретами: художник Алексей Тихонов (Юрий Чурсин) мечтает продолжить дело мастера и научиться заключать души в полотна.
Эта история могла бы так и остаться байкой для студентов-искусствоведов, если бы погоня за картинами не превратилась в череду странных смертей. Майор юстиции и следователь по особо важным делам Ирина Щуляева (Анна Котова) дает себе слово распутать клубок мистических преступлений.
Илья Куликов, режиссер: «Основной задачей было создать историю, которая через понятную всем детективную завязку вовлечет зрителя в гораздо более сложное повествование, чем простой детектив или триллер. По большому счету, это фильм об искусстве как способе борьбы со смертью. Только так автор любого произведения способен в какой-то степени обрести вечную жизнь — его работы должны жить за него. Все это иносказательно заложено в сюжет мистического триллера. Самой большой сложностью при создании этого проекта было сохранить подход к работе как к кино, а не как к телесериалу. На это ушло много сил и времени у всех цехов. Я считаю, что получился настоящий киносериал».
Съемки проходили в реальных музеях и картинных галереях. В сериале будут показаны такие произведения известных художников, как «Сон бабушки и внучки» Карла Брюллова, «Спящая» Валентина Серова, «Спящая Катя» Зинаиды Серебряковой, «Спящая» Виктора Борисова-Мусатова, «Даная» Густава Климта, «Спящая Диана» Арнольда Бёклина, «Спящая девушка» Фёдора Моллера и «Семейство и спящее дитя» Чарльза Ле Брунхоли и другие полотна. Но центральными картинами, вокруг которых происходит действие, стали те, что были придуманы и написаны специально для проекта.
Многосерийный фильм «Проклятие спящих» уже успел привлечь зарубежный рынок. В 2017 году сериал был показан в качестве одного из лучших новых форматов на международной выставке аудиовизуальной продукции MIPCOM, которая ежегодно проходит в Каннах. За несколько месяцев до этого международный дистрибьютор Armoza Formats приобрел права на дистрибуцию проекта.
Премьера сериала «Проклятие спящих» состоится на НТВ 22 марта в 19:40.
Городская легенда вдохновила бизнесмена Павла Воронова (Евгений Стычкин) собрать коллекцию полотен со спящими героями. В этом деле его помощниками стали фотограф Костя (Александр Соколовский) и искусствовед Агнесса (Анастасия Заворотнюк). Но не только Воронов ведет охоту за необычными портретами: художник Алексей Тихонов (Юрий Чурсин) мечтает продолжить дело мастера и научиться заключать души в полотна.
Эта история могла бы так и остаться байкой для студентов-искусствоведов, если бы погоня за картинами не превратилась в череду странных смертей. Майор юстиции и следователь по особо важным делам Ирина Щуляева (Анна Котова) дает себе слово распутать клубок мистических преступлений.
Илья Куликов, режиссер: «Основной задачей было создать историю, которая через понятную всем детективную завязку вовлечет зрителя в гораздо более сложное повествование, чем простой детектив или триллер. По большому счету, это фильм об искусстве как способе борьбы со смертью. Только так автор любого произведения способен в какой-то степени обрести вечную жизнь — его работы должны жить за него. Все это иносказательно заложено в сюжет мистического триллера. Самой большой сложностью при создании этого проекта было сохранить подход к работе как к кино, а не как к телесериалу. На это ушло много сил и времени у всех цехов. Я считаю, что получился настоящий киносериал».
Съемки проходили в реальных музеях и картинных галереях. В сериале будут показаны такие произведения известных художников, как «Сон бабушки и внучки» Карла Брюллова, «Спящая» Валентина Серова, «Спящая Катя» Зинаиды Серебряковой, «Спящая» Виктора Борисова-Мусатова, «Даная» Густава Климта, «Спящая Диана» Арнольда Бёклина, «Спящая девушка» Фёдора Моллера и «Семейство и спящее дитя» Чарльза Ле Брунхоли и другие полотна. Но центральными картинами, вокруг которых происходит действие, стали те, что были придуманы и написаны специально для проекта.
Многосерийный фильм «Проклятие спящих» уже успел привлечь зарубежный рынок. В 2017 году сериал был показан в качестве одного из лучших новых форматов на международной выставке аудиовизуальной продукции MIPCOM, которая ежегодно проходит в Каннах. За несколько месяцев до этого международный дистрибьютор Armoza Formats приобрел права на дистрибуцию проекта.
Премьера сериала «Проклятие спящих» состоится на НТВ 22 марта в 19:40.
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