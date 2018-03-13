Росстат: россияне перестали экономить и начали тратить

Россияне перешли от сбережений к тратам. Впервые за три года розничная торговля зафиксировала рост. Объясняют происходящее ростом и зарплат, и кредитов.
Как следует из данных Росстата, россияне изменили свое потребительское поведение — теперь они уже предпочитают не копить, а покупать. За 2017 год оборот розничной торговли прибавил больше 1%, в то время как до этого он два года пребывал в отрицательной зоне: в 2016 году показал минус 5%, а в 2015-м — минус 10%.
Эксперты, опрошенные газетой «Известия», отмечают, что тогда, в непростое экономическое время, россияне старались экономить, откладывать деньги и погашать кредиты. Но сейчас ситуация заметно улучшилась: реальная заработная плата вернулась к росту и оживилось потребительское кредитование. В Центробанке подтверждают, что в этом году тенденция сохранилась и спрос продолжает расширяться.
Эксперты, опрошенные газетой «Известия», отмечают, что тогда, в непростое экономическое время, россияне старались экономить, откладывать деньги и погашать кредиты. Но сейчас ситуация заметно улучшилась: реальная заработная плата вернулась к росту и оживилось потребительское кредитование. В Центробанке подтверждают, что в этом году тенденция сохранилась и спрос продолжает расширяться.
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