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    Более 1000 граждан ЛНР получили социальные пособия. Луганск, пособия и субсидии, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБолее 1000 граждан ЛНР получили социальные пособия

    Более 1000 граждан ЛНР получили социальные пособия

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    Более 1000 граждан ЛНР получили социальные пособия

    Более 1000 граждан ЛНР получили социальные пособия

    Более 1000 граждан ЛНР получили социальные пособия

      Граждане самопровозглашенной Луганской народной республики, которые живут по обе стороны украинской границы, вновь получили специальные пособия. Средства выдают прямо на контрольно-пропускном пункте. На материальную поддержку могут рассчитывать все жители ЛНР. Сумма зависит от конкретной проблемы. Выплатами воспользовались более 1000 человек.

      Станица Луганская — единственный пешеходный переход между ЛНР и территорией, подконтрольной Киеву. Дальше — мост и первый пост украинской армии. Очередь к мобильному пункту со стороны Луганска начала выстраиваться еще рано утром. Люди прячут лица — боятся, что на родине за этот визит в ЛНР их могут проследовать.

      Для многих единовременная выплата в ЛНР равна полугодовой пенсии на Украине. По словам луганских общественников, которые занимаются этой программой, самое трудное было убедить людей на той стороне, что в ЛНР им действительно помогут.

      Юрий Юров, общественная организация «Милосердие»: «Очень большое противодействие с той стороны. Сознательно создавались препоны при выдаче справок. Людей запугивали, люди боялись. Сейчас люди знают, что в их городе десятки людей помощь получают. Несмотря на все давление, они приходят и получают помощь».

      На помощь могут рассчитывать все жители Луганской области, независимо от того, на чьей территории, ЛНР или Украины, они проживают. Выплаты положены людям с тяжелыми заболеваниями — онкология, болезни сердца, диабет. И только на лечение. Суммы зависят от степени тяжести. Для получения денег нужны паспорт и медсправки. Жители украинской стороны могут прислать все на электронную почту.

      Это не единовременная акция. Помощь уже получили более 1000 человек по обе стороны контрольно-пропускного пункта. На сегодняшний день программа рассчитана до конца 2018 года. За это время деньги получат больше 5000 жителей Луганщины.

      Подробности — в видеоматериале.

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