Более 1000 граждан ЛНР получили социальные пособия

Граждане самопровозглашенной Луганской народной республики, которые живут по обе стороны украинской границы, вновь получили специальные пособия. Средства выдают прямо на контрольно-пропускном пункте. На материальную поддержку могут рассчитывать все жители ЛНР. Сумма зависит от конкретной проблемы. Выплатами воспользовались более 1000 человек.

Станица Луганская — единственный пешеходный переход между ЛНР и территорией, подконтрольной Киеву. Дальше — мост и первый пост украинской армии. Очередь к мобильному пункту со стороны Луганска начала выстраиваться еще рано утром. Люди прячут лица — боятся, что на родине за этот визит в ЛНР их могут проследовать.



Для многих единовременная выплата в ЛНР равна полугодовой пенсии на Украине. По словам луганских общественников, которые занимаются этой программой, самое трудное было убедить людей на той стороне, что в ЛНР им действительно помогут.



Юрий Юров, общественная организация «Милосердие»: «Очень большое противодействие с той стороны. Сознательно создавались препоны при выдаче справок. Людей запугивали, люди боялись. Сейчас люди знают, что в их городе десятки людей помощь получают. Несмотря на все давление, они приходят и получают помощь».



На помощь могут рассчитывать все жители Луганской области, независимо от того, на чьей территории, ЛНР или Украины, они проживают. Выплаты положены людям с тяжелыми заболеваниями — онкология, болезни сердца, диабет. И только на лечение. Суммы зависят от степени тяжести. Для получения денег нужны паспорт и медсправки. Жители украинской стороны могут прислать все на электронную почту.



Это не единовременная акция. Помощь уже получили более 1000 человек по обе стороны контрольно-пропускного пункта. На сегодняшний день программа рассчитана до конца 2018 года. За это время деньги получат больше 5000 жителей Луганщины.



Подробности — в видеоматериале.