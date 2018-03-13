Синоптики пообещали плюсовую температуру в Москве

Во вторник в Московском регионе будет облачно. Температура воздуха может подняться выше нуля.
Как передает ТАСС со ссылкой на информацию Гидрометцентра РФ, во вторник днем в Москве будет облачно с небольшими осадками. Температура воздуха поднимется до двух градусов выше нуля.
Ветер южный, 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 747 миллиметров ртутного столба. На дорогах гололедица. А в некоторых районах Подмосковья местами воздух может прогреться до трех градусов тепла.
В ночь на среду в Московском регионе вновь похолодает: температура опустится от минус 5 до минус 7 градусов.
Ветер южный, 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 747 миллиметров ртутного столба. На дорогах гололедица. А в некоторых районах Подмосковья местами воздух может прогреться до трех градусов тепла.
В ночь на среду в Московском регионе вновь похолодает: температура опустится от минус 5 до минус 7 градусов.
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