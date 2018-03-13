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    Веснина проиграла, Касаткина обыграла чемпионку US Open на турнире в Индиан-Уэллсе

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    Веснина проиграла, Касаткина обыграла чемпионку US Open на турнире в Индиан-Уэллсе

    Веснина проиграла, Касаткина обыграла чемпионку US Open на турнире в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr>

    Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в 4-й круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.

    Победительница прошлого турнира WTA в Индиан-Уэллсе россиянка Елена Веснина (24) не смогла преодолеть третий круг, проиграв немке Ангелик Кербер (10) со счетом 5:7, 2:6.

    Другая российская теннисистка — 20-летняя Дарья Касаткина — вышла в четвертый круг турнира. В матче третьего круга она победила действующую чемпионку Открытого чемпионата США по теннису американку Слоан Стивенс со счетом 6:4, 6:3.

    Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе, который завершится 18 марта, составляет 8,65 млн долларов, напоминает ТАСС.

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