Обвиняемую в вывозе дочери из США россиянку держат в тюремной психбольнице

Адвокат российской гражданки Богданы Осиповой, обвиняемой в вывозе за пределы США своих собственных детей, не смог поговорить со своей подзащитной.
Как передает ТАСС, адвокат Алексей Тарасов, представляющий в США интересы российской гражданки Богданы Осиповой, не смог поговорить со своей подзащитной. По словам адвоката, Осипова, которую обвиняют в вывоз собственных детей за пределы США, сейчас находится в федеральной тюремной больнице на военной базе в Форт-Уорт в Техасе. Юрист сообщил, что в середине февраля суд принял решение продлить лечение гражданки России в тюремной психбольнице еще на четыре месяца.
Алексей Тарасов, адвокат: «Мы будем добиваться перевода ее в частное медучреждение. До завершения периода лечения судебный процесс над ней неактивен».
У Богданы Осиповой двойное гражданство РФ и США. В 2014 году годовалая на тот момент дочь Осиповой и ее бывшего мужа, американца по фамилии Мобли, была объявлена в розыск. В том году беременная россиянка вернулась из США на родину, где родила второго ребенка. Российский суд постановил, что дети должны оставаться со своей матерью. А суд в США встал на сторону отца, предъявившего бывшей супруге обвинение в международном похищении детей.
Сейчас девочки находятся в у родственников Осиповой в Калининградской области. Российские дипломаты поддерживают постоянный контакт с родственниками и адвокатами арестованной в США гражданки РФ.
Алексей Тарасов, адвокат: «Мы будем добиваться перевода ее в частное медучреждение. До завершения периода лечения судебный процесс над ней неактивен».
У Богданы Осиповой двойное гражданство РФ и США. В 2014 году годовалая на тот момент дочь Осиповой и ее бывшего мужа, американца по фамилии Мобли, была объявлена в розыск. В том году беременная россиянка вернулась из США на родину, где родила второго ребенка. Российский суд постановил, что дети должны оставаться со своей матерью. А суд в США встал на сторону отца, предъявившего бывшей супруге обвинение в международном похищении детей.
Сейчас девочки находятся в у родственников Осиповой в Калининградской области. Российские дипломаты поддерживают постоянный контакт с родственниками и адвокатами арестованной в США гражданки РФ.
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