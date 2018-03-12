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    Крамник победил Ароняна в 3-м туре турнира претендентов на шахматную корону

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    • Фото: chess24.com
    Крамник победил Ароняна в <nobr>3-м</nobr> туре турнира претендентов на шахматную корону

    Крамник победил Ароняна в 3-м туре турнира претендентов на шахматную корону

    Крамник победил Ароняна в <nobr>3-м</nobr> туре турнира претендентов на шахматную корону
  • Фото: chess24.com

    • После трех туров шахматного турнира претендентов лидирует российский гроссмейстер Владимир Крамник.

    На проходящем в Берлине турнире претендентов на шахматную корону, в котором участвуют 8 гроссмейстеров, Владимир Крамник черными фигурами победил представителя Армении Левона Ароняна.

    В других партиях 3 тура российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Александр Грищук сыграли вничью. Такой же результат и у партий, сыгранных американцем Уэсли Со с китайским гроссмейстером Дином Лижэнем и между американцем Фабиано Каруаной и азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым.

    Теперь в турнирной таблице лидирует Владимир Крамник (2,5 очка). Мамедьяров и Каруана набрали по 2 очка, Дин Лижэнь и Грищук — по 1,5 очка. У Ароняна и Карякина по 1 очку, а в активе Уэсли Со — 0,5 очка, пишет ТАСС.

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    Напомним, турнир претендентов завершится 27 марта. Победитель вступит в борьбу за шахматную корону с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном.

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