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    В пробке под Петербургом заметили табун лошадей. Санкт-Петербург, дороги, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ пробке под Петербургом заметили табун лошадей

    В пробке под Петербургом заметили табун лошадей

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    В пробке под Петербургом заметили табун лошадей

    В пробке под Петербургом заметили табун лошадей

    В пробке под Петербургом заметили табун лошадей

      Петербургские автомобилисты этим вечером стали очевидцами необычного происшествия.

      На Мурманском шоссе заметили табун лошадей. По проезжей части бежали семеро животных. При этом жокеев поблизости не было.

      Оставшиеся без присмотра кони правила дорожного движения, конечно, нарушили . Они скакали вдоль разделительного отбойника во встречном направлении.

      Каким образом они оказались на оживленной трассе неизвестно. Но судя по тому, что на всех животных были попоны, скорее всего, они сбежали от владельцев. В ГИБДД пока никакой информацией об инциденте не обладают.

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