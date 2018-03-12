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    Тысячи одаренных детей съехались в Петербург на фестиваль «Таланты России». дети и подростки, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТысячи одаренных детей съехались в Петербург на фестиваль «Таланты России»

    Тысячи одаренных детей съехались в Петербург на фестиваль «Таланты России»

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    Тысячи одаренных детей съехались в Петербург на фестиваль «Таланты России»

    Тысячи одаренных детей съехались в Петербург на фестиваль «Таланты России»

      В Санкт-Петербурге прошел первый фестиваль науки, искусства и спорта — «Таланты России». В рамках фестиваля обсудили и программы поддержки одаренных детей.

      На фестиваль в Северную столицу съехались около двух тысяч школьников и студентов, многие из которых — выпускники образовательного центра «Сириус» в Сочи. Как отметила глава этого центра Елена Шмелёва, подобные программы для развития детей должны действовать по всей стране.

      Елена Шмелёва: «Мы должны развивать высокие технологии, мы должны развивать научные исследования, и сегодня снова высокий престиж у профессий и рабочих, и инженерных. И в этом плане, конечно, очень важно создать инфраструктуру для развития и проявления всех талантов, потому что каждый ребенок талантлив».

      Шмелева добавила, что работу с одаренными детьми могут организовать вузы или крупные научные центры.

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