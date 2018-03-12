Террористы применили в Восточной Гуте химическое оружие

Боевики запрещенной в России террористической организации «Ан-Нусра» применили в Восточной Гуте хлоросодержащее химическое вещество.

Об этом сообщил представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, это произошло в начале марта. По его словам, в результате этой химатаки пострадали 30 мирных жителей.



Дипломат также отметил, что все обвинения Запада в адрес сирийских властей направлены на оправдание новой силовой акции. По его словам, у Москвы и Дамаска «есть обоснованные опасения, что готовится провокация для последующего обвинения властей Сирии в осуществлении химической атаки».



Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Все это делается для того, чтобы подготовить почву для односторонних силовых акций против суверенной Сирии».