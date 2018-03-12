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    Илон Маск анонсировал первый полет на Марс в следующем году. деловые новости, Илон Маск, Марс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИлон Маск анонсировал первый полет на Марс в следующем году

    Илон Маск анонсировал первый полет на Марс в следующем году

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    Илон Маск анонсировал первый полет на Марс в следующем году

    Илон Маск анонсировал первый полет на Марс в следующем году

      Первый испытательный полет на Марс может состояться уже в следующем году. Об этом сообщил глава компании Space X Илон Маск. К тому моменту, по его словам, уже будет готов первый марсианский корабль.

      Правда, как отмечает предприниматель, ему не всегда удается выдерживать запланированные сроки. Поэтому Маск рассчитывает на общую поддержку, вдохновение и добрую волю широкой общественности.

      Ранее основатель Space X поставил цель колонизировать Марс к 2022 году. Для этого разрабатывается ракета-носитель, способная вывести в космос корабль длиной под 50 метров, оборудованный 40 кабинами для астронавтов. На Красной планете Маск собирается построить стеклянные купола, электростанции и другую инфраструктуру для жизни человека.

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