Илон Маск анонсировал первый полет на Марс в следующем году

Первый испытательный полет на Марс может состояться уже в следующем году. Об этом сообщил глава компании Space X Илон Маск. К тому моменту, по его словам, уже будет готов первый марсианский корабль.

Правда, как отмечает предприниматель, ему не всегда удается выдерживать запланированные сроки. Поэтому Маск рассчитывает на общую поддержку, вдохновение и добрую волю широкой общественности.



Ранее основатель Space X поставил цель колонизировать Марс к 2022 году. Для этого разрабатывается ракета-носитель, способная вывести в космос корабль длиной под 50 метров, оборудованный 40 кабинами для астронавтов. На Красной планете Маск собирается построить стеклянные купола, электростанции и другую инфраструктуру для жизни человека.