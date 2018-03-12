Ушла эпоха: коллеги, ученики и поклонники скорбят об Олеге Табакове

Сегодня ушел из жизни Олег Табаков. Ему было 82 года. Народный артист умер в больнице, куда был госпитализирован три месяца назад. Об этом сообщили в МХТ имени Чехова — этот театр он возглавлял почти 20 лет.

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Табаков сыграл больше сотни ролей в кино. Его популярность была просто невероятной. «17 мгновений весны», «Несколько дней из жизни Обломова», «12 стульев». Голосом Табакова говорит и знаменитый кот — Матроскин из Простоквашино. Табаков блистал не только в кино и на сцене. Он — один из основателей театра «Современник». А его «Табакерка» уже больше 40 лет остается одной из самых популярных у столичных театралов.



Гипнотизирующее публику обаяние Табакова заставляло влюбляться даже в отрицательных его персонажей. Рассказывают, как после премьеры «17 мгновений весны» тогдашний глава КГБ Андропов возмущался: «Олег! Так играть фашистского генерала — безнравственно!».



Свою автобиографию Табаков назвал «Моя настоящая жизнь» — о кино в ней говорит вскользь и с иронией. Это книга о театре. Ребенком, в 1942-м, он попал на спектакль эвакуированного в его родной Саратов МХАТа. Вряд ли представлял он тогда, что в 2000-м возглавит Московский художественный театр, а потом скандально уберет из названия слово «академический», по-табаковски решительно обновляя репертуар.



В 1956-м Табаков — самый молодой из актеров, основавших «Современник». Для друзей по труппе он не Олег, а неизменно Лёлик. Именно в «Современнике» Табаков понимает: демократии даже в самом продвинутом театре быть не должно. И создает потом уже свою студию, сейчас известную как «Табакерка», а тогда просто «подвал».



Главные нынешние звезды, кто-то из которых уже сам руководит театром: Миронов, Безруков, Машков, Апексимова, Серебренников, Богомолов, Пореченков — это все табаковская вселенная. И даже если представить человека, не смотревшего ни одного его фильма, и не ходившего ни на один спектакль, — его Матроскина все точно знают с детства.



Лауреат бессчетного количества премий, худрук двух театров, обласканный публикой и государством, Табаков, несмотря на все регалии, сохранил задор 60-х. В маститом Олеге Павловиче без труда можно было узнать того «совремменниковского» Лёлика, не позволявшего себе бронзоветь. На сцену Табаков последний раз выходил осенью прошлого года.



Как сообщили в Минкультуры, похоронят актера на Новодевичьем кладбище.



