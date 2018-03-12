Путин предложил ужесточить ответственность за нарушения при госзакупках

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за злоупотребления при госзакупках и подкуп работников контрактных служб.

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штрафы

Согласно президентскому законопроекту, Уголовный кодекс нужно дополнить двумя новыми статьями. Одна из них вводит ответственность за злоупотребления при закупках товаров и услуг для государственных или муниципальных нужд. Ответственных за нарушения лиц предлагается штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей либо сажать на срок до трех лет. Если же нарушение было совершено группой лиц по предварительному сговору или причинило особо крупный ущерб, то срок лишения свободы увеличивается до 7 лет.



Еще одна новая статья УК предлагает установить ответственность за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего или члена комиссии по осуществлению закупок. За это предлагают наказывать штрафом — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей — или либо лишением свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 10-кратной суммы подкупа. Если же речь идет о группе лиц, предварительном сговоре или особо крупной взятке, то срок заключения может составить от 7 до 12 лет, а штраф будет в 50 раз больше суммы подкупа.