В Курске слепой студент зарезал мешавшего ему спать соседа по комнате

Студент курского музыкального колледжа для слепых зарезал своего соседа по комнате в общежитии. Парень заявил, что тот мешал ему учиться и не давал выспаться.
По данным СУ СКР по региону, с 2014 года однокурсники, инвалиды 1 группы по зрению, жили в одной комнате и были друзьями.
Примерно с конца февраля они начали ссориться на бытовой почве. При этом подозреваемый не раз жаловался родителям, что сосед по комнате мешает ему заниматься, шумит и не дает выспаться.
Днем 11 марта друзья снова поссорились. Словесная перепалка переросла в драку, студент схватил кухонный нож и трижды ударил однокурсника в грудь и в живот. После этого бросил нож и убежал из комнаты.
Раненый скончался от потери крови до приезда медиков. Сам студент задержан, против него возбуждено уголовное дело об убийстве.
Примерно с конца февраля они начали ссориться на бытовой почве. При этом подозреваемый не раз жаловался родителям, что сосед по комнате мешает ему заниматься, шумит и не дает выспаться.
Днем 11 марта друзья снова поссорились. Словесная перепалка переросла в драку, студент схватил кухонный нож и трижды ударил однокурсника в грудь и в живот. После этого бросил нож и убежал из комнаты.
Раненый скончался от потери крови до приезда медиков. Сам студент задержан, против него возбуждено уголовное дело об убийстве.
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