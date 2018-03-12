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    В Курске слепой студент зарезал мешавшего ему спать соседа по комнате

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    В Курске слепой студент зарезал мешавшего ему спать соседа по комнате

    В Курске слепой студент зарезал мешавшего ему спать соседа по комнате

    Студент курского музыкального колледжа для слепых зарезал своего соседа по комнате в общежитии. Парень заявил, что тот мешал ему учиться и не давал выспаться.

    По данным СУ СКР по региону, с 2014 года однокурсники, инвалиды 1 группы по зрению, жили в одной комнате и были друзьями.

    Примерно с конца февраля они начали ссориться на бытовой почве. При этом подозреваемый не раз жаловался родителям, что сосед по комнате мешает ему заниматься, шумит и не дает выспаться.

    Днем 11 марта друзья снова поссорились. Словесная перепалка переросла в драку, студент схватил кухонный нож и трижды ударил однокурсника в грудь и в живот. После этого бросил нож и убежал из комнаты.

    Раненый скончался от потери крови до приезда медиков. Сам студент задержан, против него возбуждено уголовное дело об убийстве.

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