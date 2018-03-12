В Москве начались съемки российской адаптации сериала «Хорошая жена»

В течение одного дня жизнь Алисы (Александра Урсуляк) меняется. Ее муж, прокурор Ленинградской области Петр Филиппов (Александр Домогаров) становится героем сразу нескольких громких скандалов. Репутация, которую он так долго выстраивал, оказалась разрушена. Алиса с детьми переезжает в простую, но просторную квартиру свекрови в центре Питера. Теперь она должна сама обеспечивать всю семью. Спустя годы Алиса возвращается к работе адвокатом и устраивается в юридическую фирму своего университетского друга Виталия Калинина (Дмитрий Миллер)., актриса: «„Хорошая жена“ — это известный на весь мир формат, который успел завоевать любовь зрителей. Скажу честно, я смотрела американскую версию и являюсь поклонницей сериала. Интересно адаптировать его для России, это увлекательно. Думаю, что этот проект не будет кардинально отличаться от американской версии, так как, несмотря на стереотипы, мы не такие уж разные: к скандалам и семейным драмам никто не бывает готов. Но переживать мы, русские, умеем по-особенному. Счастлива стать частью этого проекта. Прошло не так много времени с начала съемок, но у меня нет сомнений, что мы все сработаемся. Это команда мечты. Все относятся к работе с любовью, поэтому результат может быть только хороший».Режиссером адаптации стал Станислав Либин. Съемки сериала будут проходит в Москве и Санкт-Петербурге. Уже известно, что работа охватит много адресов Северной столицы — улицы города, Российскую Национальную Библиотеку Санкт-Петербурга, бизнес-центр «Плаза», Дом Советов и Политехнический университет.