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    Домашний тиран забил женщину-инвалида до смерти и замуровал в подвале: видео. Магадан, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДомашний тиран забил женщину-инвалида до смерти и замуровал в подвале: видео

    Домашний тиран забил женщину-инвалида до смерти и замуровал в подвале: видео

    1 комментарий
    • Фото: СК РФ
    Домашний тиран забил <nobr>женщину-инвалида</nobr> до смерти и замуровал в подвале: видео

    Домашний тиран забил женщину-инвалида до смерти и замуровал в подвале: видео

    Домашний тиран забил <nobr>женщину-инвалида</nobr> до смерти и замуровал в подвале: видео
    • Фото: СК РФ

      • В Магадане полиция раскрыла жестокое убийство 49-летней женщины-инвалида, без вести пропавшей месяц назад.

      Об исчезновении жительницы Магадана сообщила социальный работник, которая рассказала, что гражданка, являясь инвалидом, с января не получала пенсию. Выяснилось, что пропавшая жила с 48-летним мужчиной, который ранее был судим за избиение этой же женщины, но освободился условно-досрочно.

      Сожитель заявил следователям, что еще в начале января она ушла за пенсией и домой не вернулась. Однако следователи ему не поверили. Осмотрев дом, они нашли ее тело с признаками насильственной смерти в тщательно замаскированном подвале.

      По версии следствия, в начале января между сожителями произошла ссора, во время которой мужчина избил женщину до смерти. Заметая следы преступления, он спрятал труп в подвале, замаскировав вход в него ковром. После чего как ни в чем ни бывало продолжил жить в доме убитой.

      Подозреваемый сейчас сидит по арестом. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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