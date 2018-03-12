Домашний тиран забил женщину-инвалида до смерти и замуровал в подвале: видео

В Магадане полиция раскрыла жестокое убийство
49-летней женщины-инвалида, без вести пропавшей месяц назад.
Об исчезновении жительницы Магадана сообщила социальный работник, которая рассказала, что гражданка, являясь инвалидом, с января не получала пенсию. Выяснилось, что пропавшая жила с 48-летним мужчиной, который ранее был судим за избиение этой же женщины, но освободился условно-досрочно.
Сожитель заявил следователям, что еще в начале января она ушла за пенсией и домой не вернулась. Однако следователи ему не поверили. Осмотрев дом, они нашли ее тело с признаками насильственной смерти в тщательно замаскированном подвале.
По версии следствия, в начале января между сожителями произошла ссора, во время которой мужчина избил женщину до смерти. Заметая следы преступления, он спрятал труп в подвале, замаскировав вход в него ковром. После чего как ни в чем ни бывало продолжил жить в доме убитой.
Подозреваемый сейчас сидит по арестом. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Сожитель заявил следователям, что еще в начале января она ушла за пенсией и домой не вернулась. Однако следователи ему не поверили. Осмотрев дом, они нашли ее тело с признаками насильственной смерти в тщательно замаскированном подвале.
По версии следствия, в начале января между сожителями произошла ссора, во время которой мужчина избил женщину до смерти. Заметая следы преступления, он спрятал труп в подвале, замаскировав вход в него ковром. После чего как ни в чем ни бывало продолжил жить в доме убитой.
Подозреваемый сейчас сидит по арестом. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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