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    Британская выставка собак закончилась хаосом. Великобритания, выставки и музеи, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБританская выставка собак закончилась хаосом

    Британская выставка собак закончилась хаосом

    1 комментарий
    • Фото: PETA UK / youtube.com
    Британская выставка собак закончилась хаосом

    Британская выставка собак закончилась хаосом

    Британская выставка собак закончилась хаосом
    • Фото: PETA UK / youtube.com

      • Выставка собак Crufts в британском Бирмингеме закончилась хаосом. На церемонии награждения на арену выбежали активисты организации «Люди за этическое обращение с животными» и устроили переполох.

      На кадрах опубликованного в Сети видео видно, как мужчина и женщина с плакатами в руках выбегают на сцену после того, как жюри объявляет победителя в номинации «Лучший на шоу». На плакатах написано «Crufts: собачья евгеника».

      Представители организации, организовавшей акцию протеста, пояснили, что их целью было обратить внимание общества на страдания собак, которых разводят специально для того, чтобы у них были те или иные ярко выраженные характеристики.

      После организаторы шоу пообещали, что пересмотрят меры безопасности «в срочном порядке». Они отметили, что активисты не только напугали, но и подвергли опасности как собак, так и их хозяев, а также зрителей в зале зале, передает РИА Новости.



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