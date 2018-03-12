В Бурятии ребенок погиб после падения в кастрюлю с кипятком

Следователи выясняют обстоятельства гибели
3-летнего мальчика, упавшего дома в кипящую воду. Сообщается, что ему не была вовремя оказана медицинская помощь.
Следователи в Бурятии проводят проверку по факту гибели 3-летнего ребенка, который у себя дома упал в кастрюлю с кипятком и вскоре умер от ожогов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Пресс-служба СУ СК по Республике Бурятия: «11 марта 2018 года утром в квартире одного из домов в поселке Наушки было обнаружено тело 3-летнего мальчика с обширным ожогом туловища и конечностей. На месте происшествия находилась 33-летняя мать покойного ребенка, которая пояснила, что сын накануне вечером упал в кастрюлю с кипятком».
Сообщается, что дом, в котором жила семья, не был подключен к горячему водоснабжению, и, чтобы помыться, жильцы грели воду.
Пресс-служба СУ СК по Республике Бурятия: «10 марта в вечернее время мать мальчика вскипятила воду в большой кастрюле, чтобы помыться, отнесла и поставила ее в ванную, а затем пошла в соседнюю комнату за полотенцем. В этот момент в ванную забежал малыш, который залез на бортик и спрыгнул в кастрюлю с кипятком».
Мать мальчика сочла его ожоги неопасными, намазала их гусиным жиром и дала ребенку жаропонижающее. Однако ребенку стало хуже, и вызванные на следующий день врачи уже не успели ему помочь: мальчик умер.
Пресс-служба СУ СК по Республике Бурятия: «11 марта 2018 года утром в квартире одного из домов в поселке Наушки было обнаружено тело 3-летнего мальчика с обширным ожогом туловища и конечностей. На месте происшествия находилась 33-летняя мать покойного ребенка, которая пояснила, что сын накануне вечером упал в кастрюлю с кипятком».
Сообщается, что дом, в котором жила семья, не был подключен к горячему водоснабжению, и, чтобы помыться, жильцы грели воду.
Пресс-служба СУ СК по Республике Бурятия: «10 марта в вечернее время мать мальчика вскипятила воду в большой кастрюле, чтобы помыться, отнесла и поставила ее в ванную, а затем пошла в соседнюю комнату за полотенцем. В этот момент в ванную забежал малыш, который залез на бортик и спрыгнул в кастрюлю с кипятком».
Мать мальчика сочла его ожоги неопасными, намазала их гусиным жиром и дала ребенку жаропонижающее. Однако ребенку стало хуже, и вызванные на следующий день врачи уже не успели ему помочь: мальчик умер.
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