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Минобороны показало видео стрельб управляемыми снарядами «Краснополь»

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  • Фото: Минобороны РФ
Минобороны показало видео стрельб управляемыми снарядами «Краснополь»

Минобороны показало видео стрельб управляемыми снарядами «Краснополь»

Минобороны показало видео стрельб управляемыми снарядами «Краснополь»
  • Фото: Минобороны РФ

    • Минобороны опубликовало видео артиллерийских стрельб высокоточными управляемыми снарядами «Краснополь».

    На кадрах показаны учения на Лужском полигоне. Стрельбы с применением модернизированных снарядов «Краснополь» провели где артиллеристы Западного военного округа.

    Разработанный тульским Конструкторским бюро приборостроения «Краснополь» — это высокоточный управляемый снаряд, калибр которого составляет 152 и 155 мм. Он снабжен реактивным двигателем и самонаводящейся головкой. Полет снаряда корректируется аэродинамическими рулями по лазерной отметке на цели.

    Стрельба боеприпасами «Краснополь» ведется из самоходных гаубиц «Мста-С». Вероятность попадания снаряда в цель составляет не менее 95 процентов. Такие качества делают этот боеприпас эффективнее сотни других обычных. В Минобороны отметили, что «Краснополи» были успешно применены во время ликвидации диверсионной группы террористов в Сирии.

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