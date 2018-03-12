Минобороны показало видео стрельб управляемыми снарядами «Краснополь»

Минобороны опубликовало видео артиллерийских стрельб высокоточными управляемыми снарядами «Краснополь».

На кадрах показаны учения на Лужском полигоне. Стрельбы с применением модернизированных снарядов «Краснополь» провели где артиллеристы Западного военного округа.



Разработанный тульским Конструкторским бюро приборостроения «Краснополь» — это высокоточный управляемый снаряд, калибр которого составляет 152 и 155 мм. Он снабжен реактивным двигателем и самонаводящейся головкой. Полет снаряда корректируется аэродинамическими рулями по лазерной отметке на цели.



Стрельба боеприпасами «Краснополь» ведется из самоходных гаубиц «Мста-С». Вероятность попадания снаряда в цель составляет не менее 95 процентов. Такие качества делают этот боеприпас эффективнее сотни других обычных. В Минобороны отметили, что «Краснополи» были успешно применены во время ликвидации диверсионной группы террористов в Сирии.