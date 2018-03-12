В Кузбассе использованные бахилы и пакеты превращают в произведения стрит-арта

В одной из больниц Кузбасса придумали оригинальный и практичный способ переработки вторсырья, позволяющий избавиться от ненужных бахил и пластиковых пакетов, превратив их в парковые скульптуры. Лавочки, столы и даже статуи — все здесь из синего пластика.

Весна в кузбасском городке началась со снегопада. И работники приводят в порядок парк больничного комплекса. Из-под сугробов всюду проступает синее — скамейки, урны, даже тротуарная плитка. Грубоватые, будто слепленные руками фигуры отличают это место от других. Горожане любят здесь бывать.



Максим Дробот, местный житель: «Забавно здесь, здорово. В основном все на белок приходят посмотреть. Это наша местная достопримечательность».



Парковое творчество — коллективный продукт. Невозможно посчитать, сколько сотен и даже тысяч пациентов приложили к нему свою руку, а, возможно, и ногу, потому что надели обязательные бахилы. На чистоте и гигиене здесь не экономят. В клинический центр Ленинска-Кузнецкого приезжают на лечение и обследование со всего Кузбасса. Здесь 1600 сотрудников и вечный круговорот тюков с халатами, простынями и шприцами.



Наталья Саяпина, начальник хозяйственного отдела: «Мы получаем со склада 23500 штук бахил еженедельно. Если не хватает, сестры-хозяйки дополучают еще».



Главврач Ваграм Агаджанян — хирург с 45-летним стажем. Он руководит клиникой с самого основания и сразу стремился вывести ее на самообеспечение по принципу подводной лодки. Так дешевле. Здесь стали печь свой хлеб, потом одни из первых в России перешли на одноразовое белье и сами начали его производить, упаковывать, стерилизовать. Вопрос утилизации встал сам собой. Главврач придумал и запатентовал устройство для переработки использованных вещей.



Ваграм Агаджанян, главный врач областного клинического центра охраны здоровья шахтеров: «Оказалось, что получается интересный продукт — жидкость из пластмассы. Ее тоже жалко было выбрасывать, поэтому мы начали изготавливать то, что нам необходимо — скамейки и столы».



Аппарат без дыма и шума плавно нагревает нетканые салфетки до 200 градусов, превращая в синюю массу. Работники пробовали переплавлять даже шприцы, но цвет получается некрасивый и мутный, а утилизаторам важна эстетика. К тому же производство массовым не назовешь. Из одного халата получается жалкий кусочек пластика, бахилы вообще улетают. Чтобы насобирать материала на скамейку, всей больнице нужно трудиться неделю. Подробности — в репортаже корреспондента Влады Копыловской.