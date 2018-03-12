В Мордовии многодетным помогают выплачивать ипотеку

Программа по поддержке многодетных семей в Мордовии привела не только к всплеску рождаемости, но и к невиданному росту экономики. В республике действует уникальная ипотека: с появлением каждого ребенка платеж существенно уменьшается, а при рождении четвертого малыша кредит списывается полностью.

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Софии сейчас все в новинку. Ей всего-то 7 месяцев, в она уже обеспечила родителям квартиру мечты.



Лидия Сорокова, местная жительница: «Благодаря дочери нам закрыли ипотеку. Как она родилась, собрали документы, которые потребовались, пошли в соцзащиту с этими документами, нам все погасили».



Семья Сокоровых самая обычная — ни бизнеса в офшорных зонах, ни счетов в Швейцарии. Папа — простой водитель, но с четырьмя детьми брать квартиру меньше 80 квадратных метров не имело ни какого смысла. И ипотеку в 3 миллиона растянули по максимуму.



Лидия Сокорова: «Брали на 30 лет. Мы так бы и платили, если бы не рождение четвертого ребенка. А так бы самим своими силами не получилось приобрести».



Теперь в собственной 3-комнатной квартире осталось только ремонт закончить. Новоселье запланировали на сентябрь За второго ребенка эта семья получила материнский капитал, за третьего — землю с коммуникациями в городской черте. Впрочем, такие же бонусы многодетным должны быть доступны в любом другом регионе России. Но обнуление ипотеки за четвертого — исключительная инициатива регионального правительства.



В Саранске даже поставили памятник таким, как Сокоровы. Автор, конечно, не ставил себе задачу воплощать действие региональной программы в бронзе, но совпадение получилось забавным. Трое детей уже есть, ожидают четвертого, следовательно, имеют право.



Свой новый район Евгений Мозеров показывает не без удивления. Эта часть Саранска ему сейчас спальные районы Москвы напоминает. Что бы съехать от родителей с женой и дочкой, мужчина взял 3-комнатную квартиру по программе «Молодая семья», причем по невероятно льготной даже для Саранска цене — 35 тысяч за квадратный метр. А ему еще и ставку до 6% снизили. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Шамина.