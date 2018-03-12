В Сургуте в мусорном баке нашли тело новорожденной девочки

В Сургуте ищут мать новорожденной девочки, тело которой обнаружили в мусорном контейнере.
Как сообщили в СУ СКР по региону, тело младенца нашли работники коммунальной службы утром 12 марта в мусорном контейнере на улице Профсоюзов.
Сейчас тело ребенка направлено на судмедэкспертизу, которая должна установить причины смерти. Следователи разыскивают мать девочки и выясняют обстоятельства случившегося.
Сейчас тело ребенка направлено на судмедэкспертизу, которая должна установить причины смерти. Следователи разыскивают мать девочки и выясняют обстоятельства случившегося.
Комментарии