В Сургуте в мусорном баке нашли тело новорожденной девочки

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В Сургуте в мусорном баке нашли тело новорожденной девочки

В Сургуте в мусорном баке нашли тело новорожденной девочки

В Сургуте ищут мать новорожденной девочки, тело которой обнаружили в мусорном контейнере.

Как сообщили в СУ СКР по региону, тело младенца нашли работники коммунальной службы утром 12 марта в мусорном контейнере на улице Профсоюзов.

Сейчас тело ребенка направлено на судмедэкспертизу, которая должна установить причины смерти. Следователи разыскивают мать девочки и выясняют обстоятельства случившегося.

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