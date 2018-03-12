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    Матч чемпионата Греции по футболу прервали из-за скандала и оружия

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    Матч чемпионата Греции по футболу прервали <nobr>из-за</nobr> скандала и оружия

    Матч чемпионата Греции по футболу прервали из-за скандала и оружия

    Матч чемпионата Греции по футболу прервали <nobr>из-за</nobr> скандала и оружия
  • Фото: Associated Press © 2018

    • СМИ утверждают, что владелец клуба ПАОК — российский бизнесмен Иван Саввиди — вышел на футбольное поле с оружием.

    Как передает Agence France-Presse, матч чемпионата Греции по футболу между клубами ПАОК и АЕК был прерван на последних минутах. Игра проходила в Салониках.

    На 90-й минуте матча при счете 0:0 спорный гол защитника ПАОКа Фернанду Варелы не был засчитан из-за положения «вне игры». На игровом поле началась потасовка с участием футболистов обоих клубов.

    В клубе АЕК утверждают, что владелец ПАОКа российский предприниматель Иван Саввиди вышел на поле, имея при себе пистолет в кобуре, и стал угрожать арбитру матча Гиоргосу Коминосу.

    Судья изменил свое решение и засчитал гол Варелы, однако футболисты АЕКа отказались доигрывать оставшиеся минуты матча.

    Как передает РИА Новости, федерация футбола Греции примет решение по этому инциденту позже, когда рассмотрит все аспекты дела и получит отчет от арбитра матча.

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