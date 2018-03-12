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    Полиция ищет киллера в маске, застрелившего мужчину на западе Торонто

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    Полиция ищет киллера в маске, застрелившего мужчину на западе Торонто

    Полиция ищет киллера в маске, застрелившего мужчину на западе Торонто

    Канадская полиция в Торонто выясняет обстоятельства вооруженного нападения, в результате которого погиб человек.

    Как сообщает Global News, вооруженное нападение произошло в одном из западных районов города Торонто. Вооруженный пистолетом убийца в черной одежде и маске открыл огонь по мужчине, чье имя пока не сообщается. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных ран.

    Убийца скрылся с места преступления, подозреваемого разыскивают. Полиция опрашивает очевидцев. Канадские СМИ подчеркивают, что это уже 11-е убийство в Торонто с начала года.


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