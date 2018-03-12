Досрочное голосование в США на выборах президента РФ завершилось без происшествий

В генеральном консульстве РФ в
Нью-Йорке рассказали о том, как проходило досрочное голосование на выборах президента РФ в трех американских городах.
Как передает ТАСС, на досрочное голосование в это воскресенье в городах Бостон (штат Массачусетс), Олбани (штат Нью-Йорк) и Филадельфия (штат Пенсильвания) для российских граждан отводилось по 6 часов.
Сообщение пресс-службы генконсульства РФ в Нью-Йорке: «Голосование завершилось во всех трех точках, все прошло успешно. Граждане России выразили свою волю. Голосование прошло без происшествий. Подсчет голосов, поданных при голосовании, будет производиться 18 марта».
Сейчас выездное голосование завершается в трех калифорнийских городах: Сан-Франциско, Сан-Хосе и Лос-Анджелесе.
А 18 марта 2018 года на территории США будут организованы избирательные участки для голосования российских граждан на выборах президента. Россияне смогут проголосовать в посольстве РФ в Вашингтоне, генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне.
Сообщение пресс-службы генконсульства РФ в Нью-Йорке: «Голосование завершилось во всех трех точках, все прошло успешно. Граждане России выразили свою волю. Голосование прошло без происшествий. Подсчет голосов, поданных при голосовании, будет производиться 18 марта».
Сейчас выездное голосование завершается в трех калифорнийских городах: Сан-Франциско, Сан-Хосе и Лос-Анджелесе.
А 18 марта 2018 года на территории США будут организованы избирательные участки для голосования российских граждан на выборах президента. Россияне смогут проголосовать в посольстве РФ в Вашингтоне, генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне.
Комментарии