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    Досрочное голосование в США на выборах президента РФ завершилось без происшествий

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    • Фото: @rcgnewyork / twitter.com
    Досрочное голосование в США на выборах президента РФ завершилось без происшествий

    Досрочное голосование в США на выборах президента РФ завершилось без происшествий

    Досрочное голосование в США на выборах президента РФ завершилось без происшествий
  • Фото: @rcgnewyork / twitter.com

    • В генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке рассказали о том, как проходило досрочное голосование на выборах президента РФ в трех американских городах.

    Как передает ТАСС, на досрочное голосование в это воскресенье в городах Бостон (штат Массачусетс), Олбани (штат Нью-Йорк) и Филадельфия (штат Пенсильвания) для российских граждан отводилось по 6 часов.

    Сообщение пресс-службы генконсульства РФ в Нью-Йорке: «Голосование завершилось во всех трех точках, все прошло успешно. Граждане России выразили свою волю. Голосование прошло без происшествий. Подсчет голосов, поданных при голосовании, будет производиться 18 марта».

    смотретьВ США и Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента РФ
    В США и Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента РФ
    Сейчас выездное голосование завершается в трех калифорнийских городах: Сан-Франциско, Сан-Хосе и Лос-Анджелесе.

    А 18 марта 2018 года на территории США будут организованы избирательные участки для голосования российских граждан на выборах президента. Россияне смогут проголосовать в посольстве РФ в Вашингтоне, генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне.

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