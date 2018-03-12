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    Несколько кварталов британской столицы погрузились во тьму. Великобритания, Лондон, аварии в ЖКХ, электростанции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНесколько кварталов британской столицы погрузились во тьму

    Несколько кварталов британской столицы погрузились во тьму

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    • Фото: @prendergast , @planksofreason / twitter.com
    Несколько кварталов британской столицы погрузились во тьму

    Несколько кварталов британской столицы погрузились во тьму

    Несколько кварталов британской столицы погрузились во тьму
    • Фото: @prendergast , @planksofreason / twitter.com

      • Британские СМИ пишут о масштабных перебоях с электричеством в западной части Лондона.

      Как пишет британский таблоид Daily Mail, в воскресенье вечером несколько кварталов в лондонском районе Вест-энд погрузились во тьму. Не работают уличное освещение и светофоры. Без электричества остались рестораны и бары. Прерван показ нескольких театральных спектаклей.

      Издание цитирует слова представителей пресс-службы энергетической компании, которые извинились перед потребителями за происшествие, и сообщили о ходе аварийно-восстановительных работ.

      Сообщение представителей энергетической компании: «UK Power Networks извиняется перед потребителями за отключение электричества в районе площади Лестер-сквер в Лондоне. Наши сотрудники работают на месте, чтобы восстановить подачу электричества, проблема возникла с подземным кабелем».

      По предварительным оценкам, энергоснабжение в этом районе будет восстановлено между 22:30 и 23:30 по местному времени (01:30 и 02:30 по Москве).

      Жители Лондона и туристы фотографируются на фоне темных лондонских улиц и с шутками размещают эти кадры в соцсетях.





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