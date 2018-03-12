Несколько кварталов британской столицы погрузились во тьму

Британские СМИ пишут о масштабных перебоях с электричеством в западной части Лондона.
Как пишет британский таблоид Daily Mail, в воскресенье вечером несколько кварталов в лондонском районе Вест-энд погрузились во тьму. Не работают уличное освещение и светофоры. Без электричества остались рестораны и бары. Прерван показ нескольких театральных спектаклей.
Издание цитирует слова представителей пресс-службы энергетической компании, которые извинились перед потребителями за происшествие, и сообщили о ходе аварийно-восстановительных работ.
Сообщение представителей энергетической компании: «UK Power Networks извиняется перед потребителями за отключение электричества в районе площади Лестер-сквер в Лондоне. Наши сотрудники работают на месте, чтобы восстановить подачу электричества, проблема возникла с подземным кабелем».
По предварительным оценкам, энергоснабжение в этом районе будет восстановлено между 22:30 и 23:30 по местному времени (01:30 и 02:30 по Москве).
Жители Лондона и туристы фотографируются на фоне темных лондонских улиц и с шутками размещают эти кадры в соцсетях.
Издание цитирует слова представителей пресс-службы энергетической компании, которые извинились перед потребителями за происшествие, и сообщили о ходе аварийно-восстановительных работ.
Сообщение представителей энергетической компании: «UK Power Networks извиняется перед потребителями за отключение электричества в районе площади Лестер-сквер в Лондоне. Наши сотрудники работают на месте, чтобы восстановить подачу электричества, проблема возникла с подземным кабелем».
По предварительным оценкам, энергоснабжение в этом районе будет восстановлено между 22:30 и 23:30 по местному времени (01:30 и 02:30 по Москве).
Жители Лондона и туристы фотографируются на фоне темных лондонских улиц и с шутками размещают эти кадры в соцсетях.
When you’ve waited to eat at @TheIvyWestSt for ages and there is a power cut 🙈. Olive and nuts for dinner it is. #powercut #londonblackout #theivy pic.twitter.com/944FhmC5Kc— Rebecca Higgins (@BexByron) 11 марта 2018 г.
Man getting his head shaved even though there is a #powercut in #soho pic.twitter.com/EEL5dQGcn1— Ethan Parker (@eethanparker) 11 марта 2018 г.
Комментарии