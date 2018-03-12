Российские фехтовальщики завоевали золотые медали юниорского ЧЕ

На завершившихся в Сочи в командных соревнованиях чемпионата Европы по фехтованию среди юниоров сборные РФ завоевали две золотые награды.
В мужском турнире рапиристов сборная России обыграла команду Польши со счетом 45:26. Россию представляли Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Григорий Семенюк и Владислав Мыльников. Третье место в этой дисциплине заняла сборная рапиристов из Италии.
Российские саблистки Валерия Кобзева, Ольга Никитина, Алина Михайлова, и Евгения Подпаскова в финальном поединке победили сборную Германии со счетом 45:43. Бронзовая награда досталась сборной Венгрии.
В мужском командном турнире шпажисты Павел Андрияшкин, Игорь Коровин , Егор Гужиев и Иван Лимарев заняли пятое место, пишет ТАСС.
Российские саблистки Валерия Кобзева, Ольга Никитина, Алина Михайлова, и Евгения Подпаскова в финальном поединке победили сборную Германии со счетом 45:43. Бронзовая награда досталась сборной Венгрии.
В мужском командном турнире шпажисты Павел Андрияшкин, Игорь Коровин , Егор Гужиев и Иван Лимарев заняли пятое место, пишет ТАСС.
Комментарии