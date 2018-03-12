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    Российские фехтовальщики завоевали золотые медали юниорского ЧЕ

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    • Фото: rusfencing.ru
    Российские фехтовальщики завоевали золотые медали юниорского ЧЕ

    Российские фехтовальщики завоевали золотые медали юниорского ЧЕ

    Российские фехтовальщики завоевали золотые медали юниорского ЧЕ
  • Фото: rusfencing.ru

    • На завершившихся в Сочи в командных соревнованиях чемпионата Европы по фехтованию среди юниоров сборные РФ завоевали две золотые награды.

    В мужском турнире рапиристов сборная России обыграла команду Польши со счетом 45:26. Россию представляли Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Григорий Семенюк и Владислав Мыльников. Третье место в этой дисциплине заняла сборная рапиристов из Италии.

    Российские саблистки Валерия Кобзева, Ольга Никитина, Алина Михайлова, и Евгения Подпаскова в финальном поединке победили сборную Германии со счетом 45:43. Бронзовая награда досталась сборной Венгрии.

    В мужском командном турнире шпажисты Павел Андрияшкин, Игорь Коровин , Егор Гужиев и Иван Лимарев заняли пятое место, пишет ТАСС.

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