ФСБ опубликовала видео с убитыми под Саратовом террористами

Оперативное видео записали сотрудники ФСБ на месте спецоперации по задержанию боевиков в Саратовской области.

На кадрах видно, что возле автомобиля лежат два убитых человека, у обоих в руках пистолеты. Машина изрешечена пулями. Внутри салона — арсенал оружия и самодельное взрывное устройство, сделанное из пластиковой бутылки.



Ранее ФСБ сообщила о ликвидации членов законспирированной террористической ячейки, которые планировали теракт в регионе. Отмечалось, что при попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление.