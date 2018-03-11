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    ФСБ опубликовала видео с убитыми под Саратовом террористами. Саратовская область, терроризм, ФСБ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФСБ опубликовала видео с убитыми под Саратовом террористами

    ФСБ опубликовала видео с убитыми под Саратовом террористами

    4 комментария
    ФСБ опубликовала видео с убитыми под Саратовом террористами

    ФСБ опубликовала видео с убитыми под Саратовом террористами

    ФСБ опубликовала видео с убитыми под Саратовом террористами

      Оперативное видео записали сотрудники ФСБ на месте спецоперации по задержанию боевиков в Саратовской области.

      На кадрах видно, что возле автомобиля лежат два убитых человека, у обоих в руках пистолеты. Машина изрешечена пулями. Внутри салона — арсенал оружия и самодельное взрывное устройство, сделанное из пластиковой бутылки.

      Ранее ФСБ сообщила о ликвидации членов законспирированной террористической ячейки, которые планировали теракт в регионе. Отмечалось, что при попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление.

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