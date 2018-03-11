Под Новосибирском разбился самодельный самолет, пилот погиб

Сверхлегкий летательный аппарат типа «Автожир», изготовленный кустарным способом, потерпел крушение в Новосибирской области.
За штурвалом самодельного самолета находился один человек — владелец воздушного судна. Мужчина погиб.
Инцидент произошел накануне вечером в Краснозерском районе Новосибирской области.
В МЧС, сотрудники которого описали транспортное средство как минивертолет, подтвердили гибель пилота на месте ЧП, передает ТАСС.
Инцидент произошел накануне вечером в Краснозерском районе Новосибирской области.
В МЧС, сотрудники которого описали транспортное средство как минивертолет, подтвердили гибель пилота на месте ЧП, передает ТАСС.
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