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    Под Новосибирском разбился самодельный самолет, пилот погиб

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    Под Новосибирском разбился самодельный самолет, пилот погиб

    Под Новосибирском разбился самодельный самолет, пилот погиб

    Сверхлегкий летательный аппарат типа «Автожир», изготовленный кустарным способом, потерпел крушение в Новосибирской области.

    За штурвалом самодельного самолета находился один человек — владелец воздушного судна. Мужчина погиб.

    Инцидент произошел накануне вечером в Краснозерском районе Новосибирской области.

    В МЧС, сотрудники которого описали транспортное средство как минивертолет, подтвердили гибель пилота на месте ЧП, передает ТАСС.

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