Житель Петербурга взял кредит на убийство жены

22-летний житель Санкт-Петербурга нанял киллера, чтобы убить свою супругу и получить опеку над дочерью.
Следователи выяснили, что 22-летний петербуржец задумал убить жену летом 2017 года. Он начал искать киллера, рассказал о своих планах знакомому, а тот сообщил в полицию.
Далее роль исполнителя убийства взял на себя сотрудник правоохранительных органов.
Как отмечает «Российская газета», чтобы выплатить аванс киллеру, мужчина взял в банке кредит на 40 тысяч рублей, указав в графе «цель получения денег» — личные нужды. На встречу в «убийцей» вместе с деньгами мужчина принес два ножа и фотографию женщины, а также назвал адрес. После он потребовал принести личные вещи супруги, доказывающие ее устранение. Во время передачи денег петербуржца задержали.
Издание отмечает, что супруги разошлись вскоре после свадьбы и рождения ребенка: не сошлись характером. Брошенный муж хотел получить опеку над своей дочерью.
Суд приговорил мужчину к пяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Его признали виновным в организации приготовления к убийству.
Далее роль исполнителя убийства взял на себя сотрудник правоохранительных органов.
Как отмечает «Российская газета», чтобы выплатить аванс киллеру, мужчина взял в банке кредит на 40 тысяч рублей, указав в графе «цель получения денег» — личные нужды. На встречу в «убийцей» вместе с деньгами мужчина принес два ножа и фотографию женщины, а также назвал адрес. После он потребовал принести личные вещи супруги, доказывающие ее устранение. Во время передачи денег петербуржца задержали.
Издание отмечает, что супруги разошлись вскоре после свадьбы и рождения ребенка: не сошлись характером. Брошенный муж хотел получить опеку над своей дочерью.
Суд приговорил мужчину к пяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Его признали виновным в организации приготовления к убийству.
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