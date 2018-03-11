Звезда фильма «А зори здесь тихие» проводит старость в болезнях и одиночестве

Звезда фильма «А зори здесь тихие» актер Андрей Мартынов сломал руку, а перед этим потерял зрение. Месяц беспомощный артист лежал на больничной койке один.

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В пожилом мужчине в скромной куртке и тонкой старенькой шапке с первого взгляда и не узнать того самого старшину Васкова из фильма «А зори здесь тихие». 72-летний актер с осторожностью делает каждый шаг: месяц назад он упал и сломал правую руку. Поддерживает народного артиста лечащий врач, встретить звезду советского кино из больницы некому: актер одинок. Вот доктора и решили доставить знаменитого пациента до квартиры в целости и сохранности.



Андрей Мартынов: «Это профессор Лаптев меня сопровождает, доктор медицинских наук. Надо было палату снять, в которой я лежал… Правая рука не работает, а левой рукой не все можно сделать. Вы сами понимаете».



Соседка звезды советского экрана, актриса Людмила Зайцева, даже не догадывалась, что Мартынов месяц провалялся на больничной койке. Они вместе играли в фильме «А зори здесь тихие», и с тех пор дружат домами.



Друзья переживают: как теперь народный артист управится по хозяйству, ведь ему даже стакан воды поднести некому. Актер был женат всего один раз: в 30 лет он влюбился без памяти в немку дворянского происхождения Франциску Тун. Она подарила ему сына Александра. Но брак распался, советский артист не захотел жить в Германии.



Андрей Мартынов: «Мне не одиноко. У меня все нормально, у меня сын. Трое внуков, все приедут, все посмотрят меня и так далее. У меня же много родни».



Актер Всеволод Шиловский подозревает: народный артист не сказал сыну, что серьезно болен, чтобы не беспокоить родных. Два года назад звезда советского экрана попал в больницу с сердечным приступом, а коллеги узнали об этом постфактум. Подробнее — в видеоматериале НТВ.