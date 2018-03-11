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Киркоров устроил Пугачёвой праздник весны за полмиллиона

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Киркоров устроил Пугачёвой праздник весны за полмиллиона

Киркоров устроил Пугачёвой праздник весны за полмиллиона

Киркоров устроил Пугачёвой праздник весны за полмиллиона

    Филипп Киркоров оплатил банкет Пугачёвой. По самым скромным подсчетам праздник весны Примадонны обошелся королю эстрады в полмиллиона рублей.

    Первое воскресенье весны Алла Пугачёва традиционно отмечает с размахом. В этом году площадку для 53-го праздника желтых цветов Примадонны предоставил Филипп Киркоров, и в качестве радушного хозяина он первым встречает гостей.

    Примадонна появляется в легком черном пальто, берете и платье в цветочек. Она принимает первые поздравления от НТВ. Вслед за певицей подтягивается и звездное семейство. Дочь Пугачёвой, 4-хлетняя Лиза Галкина, — в норковой шубке и берете, она долго собиралась на мамин праздник, ведь это первая ее в жизни взрослая вечеринка.

    А гостей в этом году не перечесть: на праздник желтых цветов пригласили более сотни друзей — Николай Басков, Александр Буйнов, Татьяна Навка и Дмитрий Песков, а также певица Жасмин, актриса Олеся Судзиловская с мужем, Кристина Орбакайте со всей семьей, Борис Моисеев, который пожертвовал своим днем рождения ради Примадонны.

    По традиции на празднике весны Пугачёвой обязательно присутствуют новички, в этом году их сразу пятеро. Ирине Хакамаде тоже выпала честь получить приглашение на праздник Примадонны.

    Аллу Пугачёву и ее гостей встречают по высшему разряду. Зал украшен живыми цветами — мимозами, тюльпанами и ирисами, по периметру всего помещения висят фотографии Примадонны, а для каждого приглашенного приготовлен подарок — автопортрет Пугачёвой. И даже торт украшен мольбертом. Филипп Киркоров, зная любовь бывшей жены к живописи, сделал ей такой сюрприз.

    Какой дорогой подарок сделала Пугачёвой ее дочь Кристина Орбакайте? Почему Максим Галкин сорвал голос и кто остался обижен на Примадонну? Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

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