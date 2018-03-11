Киркоров устроил Пугачёвой праздник весны за полмиллиона

Филипп Киркоров оплатил банкет Пугачёвой. По самым скромным подсчетам праздник весны Примадонны обошелся королю эстрады в полмиллиона рублей.
Первое воскресенье весны Алла Пугачёва традиционно отмечает с размахом. В этом году площадку для 53-го праздника желтых цветов Примадонны предоставил Филипп Киркоров, и в качестве радушного хозяина он первым встречает гостей.
Примадонна появляется в легком черном пальто, берете и платье в цветочек. Она принимает первые поздравления от НТВ. Вслед за певицей подтягивается и звездное семейство. Дочь Пугачёвой, 4-хлетняя Лиза Галкина, — в норковой шубке и берете, она долго собиралась на мамин праздник, ведь это первая ее в жизни взрослая вечеринка.
А гостей в этом году не перечесть: на праздник желтых цветов пригласили более сотни друзей — Николай Басков, Александр Буйнов, Татьяна Навка и Дмитрий Песков, а также певица Жасмин, актриса Олеся Судзиловская с мужем, Кристина Орбакайте со всей семьей, Борис Моисеев, который пожертвовал своим днем рождения ради Примадонны.
По традиции на празднике весны Пугачёвой обязательно присутствуют новички, в этом году их сразу пятеро. Ирине Хакамаде тоже выпала честь получить приглашение на праздник Примадонны.
Аллу Пугачёву и ее гостей встречают по высшему разряду. Зал украшен живыми цветами — мимозами, тюльпанами и ирисами, по периметру всего помещения висят фотографии Примадонны, а для каждого приглашенного приготовлен подарок — автопортрет Пугачёвой. И даже торт украшен мольбертом. Филипп Киркоров, зная любовь бывшей жены к живописи, сделал ей такой сюрприз.
Какой дорогой подарок сделала Пугачёвой ее дочь Кристина Орбакайте? Почему Максим Галкин сорвал голос и кто остался обижен на Примадонну? Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Примадонна появляется в легком черном пальто, берете и платье в цветочек. Она принимает первые поздравления от НТВ. Вслед за певицей подтягивается и звездное семейство. Дочь Пугачёвой, 4-хлетняя Лиза Галкина, — в норковой шубке и берете, она долго собиралась на мамин праздник, ведь это первая ее в жизни взрослая вечеринка.
А гостей в этом году не перечесть: на праздник желтых цветов пригласили более сотни друзей — Николай Басков, Александр Буйнов, Татьяна Навка и Дмитрий Песков, а также певица Жасмин, актриса Олеся Судзиловская с мужем, Кристина Орбакайте со всей семьей, Борис Моисеев, который пожертвовал своим днем рождения ради Примадонны.
По традиции на празднике весны Пугачёвой обязательно присутствуют новички, в этом году их сразу пятеро. Ирине Хакамаде тоже выпала честь получить приглашение на праздник Примадонны.
Аллу Пугачёву и ее гостей встречают по высшему разряду. Зал украшен живыми цветами — мимозами, тюльпанами и ирисами, по периметру всего помещения висят фотографии Примадонны, а для каждого приглашенного приготовлен подарок — автопортрет Пугачёвой. И даже торт украшен мольбертом. Филипп Киркоров, зная любовь бывшей жены к живописи, сделал ей такой сюрприз.
Какой дорогой подарок сделала Пугачёвой ее дочь Кристина Орбакайте? Почему Максим Галкин сорвал голос и кто остался обижен на Примадонну? Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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