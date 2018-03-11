В Вильнюсе решили снести памятники советским воинам и бойцам царской армии

Власти литовской столицы потребовали демонтировать памятники солдатам российской императорской армии и
воинам-красноармейцам. Местные поисковики называют решение чиновников политически ангажированным и необоснованным.
По информации портала Baltnews.lt, руководство Вильнюса постановило убрать два воинских мемориала с Антакальнисского кладбища, которое находится в литовской столице.
Один из подлежащих сносу памятников установлен на братской могиле воинов-красноармейцев, погибших в 1944 году при освобождении Литвы от немецких оккупантов. Второй — мемориал, где покоятся солдаты российской императорской армии, сложившие головы в боях Первой мировой войны.
Решение чиновников объяснила директор департамента городского хозяйства и транспорта администрации вильнюсского самоуправления Виргиниюс Паужа. По ее мнению, литовские поисковики из ассоциации военной истории «Забытые солдаты» допустили подлог и нарушили законодательство страны. Руководителю этой организации Виктору Орлову пришло письмо, в котором говорится, в частности, что «два памятника установлены самовольно», а «на одном из них размещена, возможно, лживая информация, не подтвержденная документами».
«До 31 марта 2018 года литовским поисковикам необходимо либо узаконить памятники в соответствии с требованиями нормативных актов, либо демонтировать плиты из черного мрамора. Если ни одна из рекомендаций не будет выполнена, памятники снесут, а ассоциации „Забытые солдаты“ грозит штраф и обязательное покрытие расходов по демонтажу памятников за счет собственных средств», — говорится в сообщении Baltnews.lt.
Орлов же считает, что решение Паужи — «логичная точка в реваншистской войне, которую департамент культурного наследия при Минкульте Литвы ведет против военно-мемориальной деятельности „Забытых солдат“».
Литовская ассоциация военной истории «Забытые солдаты» занимается поиском пропавших без вести солдат и идентификацией останков по медальонам, наградам и архивным документам. На Антакальнисском кладбище Вильнюса захоронены бойцы третьего Белорусского фронта, павшие при освобождении столицы Литвы. Мемориал был создан в 1951 году, тогда же были перезахоронены останки 3460 красноармейцев.
На террасах южного и восточного склонов на братских могилах установлены 287 надгробных граничных плит с фамилиями погибших солдат, а напротив главного памятника и Вечного огня похоронены пять героев Советского Союза.
Один из подлежащих сносу памятников установлен на братской могиле воинов-красноармейцев, погибших в 1944 году при освобождении Литвы от немецких оккупантов. Второй — мемориал, где покоятся солдаты российской императорской армии, сложившие головы в боях Первой мировой войны.
Решение чиновников объяснила директор департамента городского хозяйства и транспорта администрации вильнюсского самоуправления Виргиниюс Паужа. По ее мнению, литовские поисковики из ассоциации военной истории «Забытые солдаты» допустили подлог и нарушили законодательство страны. Руководителю этой организации Виктору Орлову пришло письмо, в котором говорится, в частности, что «два памятника установлены самовольно», а «на одном из них размещена, возможно, лживая информация, не подтвержденная документами».
«До 31 марта 2018 года литовским поисковикам необходимо либо узаконить памятники в соответствии с требованиями нормативных актов, либо демонтировать плиты из черного мрамора. Если ни одна из рекомендаций не будет выполнена, памятники снесут, а ассоциации „Забытые солдаты“ грозит штраф и обязательное покрытие расходов по демонтажу памятников за счет собственных средств», — говорится в сообщении Baltnews.lt.
Орлов же считает, что решение Паужи — «логичная точка в реваншистской войне, которую департамент культурного наследия при Минкульте Литвы ведет против военно-мемориальной деятельности „Забытых солдат“».
Литовская ассоциация военной истории «Забытые солдаты» занимается поиском пропавших без вести солдат и идентификацией останков по медальонам, наградам и архивным документам. На Антакальнисском кладбище Вильнюса захоронены бойцы третьего Белорусского фронта, павшие при освобождении столицы Литвы. Мемориал был создан в 1951 году, тогда же были перезахоронены останки 3460 красноармейцев.
На террасах южного и восточного склонов на братских могилах установлены 287 надгробных граничных плит с фамилиями погибших солдат, а напротив главного памятника и Вечного огня похоронены пять героев Советского Союза.
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