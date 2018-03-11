После обещания запустить 4G Порошенко стал объектом насмешек

Сто років тому було створено Генеральне секретарство міжнародних справ — провісник нинішнього Міністерства закордонних справ.



І сьогодні місія українського дипломата, як і століття тому, — боронити добре ім’я своєї держави і свого народу, доносити до світу правду про те, за що Україна бореться і чому ця боротьба важлива для інших. Опубликовано Петро Порошенко 22 декабря 2017 г.

На своей странице в Facebook Порошенко сообщил о том, что в нынешнем году 4G появится в большинстве крупных украинских городов, а в Киеве она заработает «уже через несколько месяцев».Этот пост Порошенко собрал множество ироничных комментариев. Пользователей Vasyl Obolonsky, указавший местом жительства украинскую столицу, написал: «Это победа! Осталась мелочь — сделать в Киеве стабильный 3G». Vladimir Gerasimov из Житомира отметил: «Пока наша бюрократия с частотами разберется и разрешениями всякими, в мире уже 7G будет». Нина Юхименко посетовала, что «в селе и простая-то связь работает плохо». Сейчас на Украине доступна лишь 3G-сеть, которая на территории страны получила широкое лишь в 2015 году.