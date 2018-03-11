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    После обещания запустить 4G Порошенко стал объектом насмешек

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    После обещания запустить 4G Порошенко стал объектом насмешек

    После обещания запустить 4G Порошенко стал объектом насмешек

    Пользователи Интернета обсмеяли президента Украины Петра Порошенко за обещание запустить 4G на территории страны.

    На своей странице в Facebook Порошенко сообщил о том, что в нынешнем году 4G появится в большинстве крупных украинских городов, а в Киеве она заработает «уже через несколько месяцев».

    Сто років тому було створено Генеральне секретарство міжнародних справ — провісник нинішнього Міністерства закордонних справ.

    І сьогодні місія українського дипломата, як і століття тому, — боронити добре ім’я своєї держави і свого народу, доносити до світу правду про те, за що Україна бореться і чому ця боротьба важлива для інших.

    Опубликовано Петро Порошенко 22 декабря 2017 г.


    Этот пост Порошенко собрал множество ироничных комментариев. Пользователей Vasyl Obolonsky, указавший местом жительства украинскую столицу, написал: «Это победа! Осталась мелочь — сделать в Киеве стабильный 3G». Vladimir Gerasimov из Житомира отметил: «Пока наша бюрократия с частотами разберется и разрешениями всякими, в мире уже 7G будет». Нина Юхименко посетовала, что «в селе и простая-то связь работает плохо». Сейчас на Украине доступна лишь 3G-сеть, которая на территории страны получила широкое лишь в 2015 году.

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