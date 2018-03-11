Снег и пасмурно: синоптики рассказали о погоде в Московском регионе

В воскресенье жителей Москвы и Подмосковья ожидают облачная погода и снег.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию специалистов Гидрометцентра, в воскресенье в Москве и области будет облачно. Температура воздуха в столице будет составлять от 1 до 3 градусов ниже нуля, в Подмосковье до 4 градусов мороза.
Ветер юго-восточный, 3–8 метров в секунду. Местами выпадет снег. Атмосферное давление 753 миллиметров ртутного столба.
В ночь на понедельник в столице похолодает до 8–10 градусов мороза.
Ветер юго-восточный, 3–8 метров в секунду. Местами выпадет снег. Атмосферное давление 753 миллиметров ртутного столба.
В ночь на понедельник в столице похолодает до 8–10 градусов мороза.
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