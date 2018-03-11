Годовалой Вике нужны деньги на подготовку к пересадке почки

Вике из Краснодара нужна помощь. Годовалая девочка страдает хронической почечной недостаточностью. Болезнь не дает нормально расти и вести обычный образ жизни. Ребенку необходима пересадка почки, сам процесс подготовки к операции довольно сложный и очень дорогостоящий. Необходимые медикаменты стоят 3,5 миллиона рублей. Родителям Вики удалось собрать лишь половину этой суммы.

В годовалом возрасте Виктория уже ведет себя как 13-летний подросток. Если у нее отобрать любимый гаджет, очень обидится и начнет плакать, если его вернуть, тут же успокаивается. Пока девочка чаще использует смартфон вместо машинки. Будет ли она серфить по Интернету, как сейчас аппаратом по полу, сейчас сказать никто не может, как и до рождения Вики ничего не сказали врачи. Все анализы и УЗИ не предвещали никаких патологий.



Кирилл Камуз, папа Вики: «На третий день после рождения нам сказали, что вариантов нет, сколько проживете, столько проживете. Мы узнали, что у нас маленькие почки, в 2 раза меньше обычных. Это значит, что гораздо хуже фильтруется организм, и вредные вещества в нем остаются».



По внешнему виду ничего и не скажешь, Вика подвижна, эмоциональна, учится, как любой ребенок. Только уже в возрасте одного года она отстает по росту и по весу от сверстников. Дальше отставание будет заметнее. Как выяснил корреспондент НТВ Юрий Кучинский, почки, которые работают примерно на 30% от нормы, просто не позволяют есть хорошо и много, как нужно растущему организму.



Ярослава Камуз, мама Вики: «Аппетит очень хороший у нее, но это ничего не означает, потому что ребенок не набирает вес. Мы остановились в весе. Она не ест белок. У нее строгая диета, мы едим одну траву по факту, овощи, фрукты, но не можем позволить себе ни мясо, ни творог».



Чтобы нормально есть и развиваться, Вике необходима пересадка почки. И уже не только родители, но и бабушка с дедушкой сдали анализы на совместимость. Сама операция — дело в медицине отработанное, но есть очень большая проблема: у таких маленьких детей давление гораздо ниже, чем у взрослых, так уж устроен человек. Давления Вики не хватит, чтобы снабжать новую почку кровью. Тогда она не приживется, болезнь будет только прогрессировать.



Михаил Каабак, руководитель отделения трансплантации почек РНЦХ им. Б. В. Петровского: «Неочевидно, как быстро это будет происходить. Когда-то трансплантация потребуется, в течение года или трех — непонятно, но почти наверняка в течение трех лет. Вероятность, что она подрастет за эти три года и станет большим человеком с нормальным артериальным давлением, почти исключена».



Операцию хотят провести уже в апреле. Чтобы почка прижилась сейчас, нужны специальные препараты, которые обеспечивают подготовку организма к пересадке. Только вот в России эти медикаменты пока не прижились — никаких аналогов. Надо покупать за границей, а это дорого.



Родители, конечно, готовы почку отдать дочери, но денег таких нет. Из 3,5 миллиона собрали пока полтора. Вика, даже играя со смартфоном, пока не поймет, как для нее важны сообщения с цифрой, пусть даже самой скромной. Чтобы помочь девочке, отправьте SMS со словом «помогаю» и суммой пожертвования на номер 3434. Например: «помогаю 300».